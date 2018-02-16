Следователи выступили с необычным видеообращением к белорусским олимпийцам в Пхенчхане

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники управления Следственного комитета по Гродненской области выступили сегодня с необычным обращением к спортсменам белорусской сборной, участвующим в XXIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает БЕЛТА.
На официальном сайте ведомства они разместили видеоролик. В нем следователи озвучили заранее совмещенные ими основополагающие принципы Олимпизма с нормами законов, представив собственную версию совместного норматива.
Кроме того, с учетом олимпийского девиза "Citius, Altius, Fortius!" ("Быстрее, выше, сильнее!") и девиза Следственного комитета "Lex, Iustitia, patria" ("Закон, справедливость, отечество"), сотрудники областного управления СК в обращении к белорусским олимпийцам привели принцип - "Amat Vıctorıa Curam" ("Победа любит терпение"), выразив уверенность в успехе белорусских спортсменов.
Как сообщалось, сегодня белоруска Анна Гуськова стала олимпийской чемпионкой, выиграв золотую медаль во фристайле.-0-
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