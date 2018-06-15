Следственный комитет Беларуси и ФБР расширят обмен информацией

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси и Федеральное бюро расследований США расширят обмен информацией и передовым опытом по противодействию международной преступности. Такая информация размещена на сайте СК по итогам первого визита в Беларусь атташе по правовым вопросам - представителя ФБР США при посольстве США в Украине Лоры Кригбаум, сообщает БЕЛТА.

Лора Кригбаум и ее помощник Даниель Стоддард недавно приступили к исполнению своих обязанностей в Киеве и отвечают в том числе за взаимодействие по линии ФБР США с Беларусью.

Во время встречи стороны обменялись мнениями о правовых системах двух стран, обсудили особенности ведения уголовного процесса в Беларуси и США, затронули некоторые аспекты оказания международной правовой помощи по уголовным делам. Участники пришли к выводу, что успешное противодействие преступности, особенно организованной и имеющей транснациональный характер, невозможно без эффективных совместных действий белорусских и американских правоохранителей.

Стороны договорились продолжить обмен представляющей взаимный интерес информацией и передовым опытом следственной работы, а также оказывать содействие в профессиональной подготовке следователей.

Как отметили в Следственном комитете, визит в Беларусь представителей ФБР США способствовал укреплению конструктивного взаимодействия правоохранительных органов двух стран в области борьбы с преступностью.-0-

Фото СК РБ