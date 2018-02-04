4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси и ФБР США будут сотрудничать в области обучения специалистов. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич в эфире телеканала ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Делегация Следственного комитета Беларуси во главе с Иваном Носкевичем посетила Академию ФБР в Куантико, штат Виргиния. "Должен сказать, что система обучения в Академии ФБР фактически эталонная для ведомств подобного рода. Поскольку Следственный комитет Беларуси как достаточно молодое ведомство еще не имеет своего учебного заведения, мы впитываем наиболее яркие практические примеры для того, чтобы впоследствии реализовать подобную идею в нашей стране. Кроме того, наши американские коллеги готовы принять на безвозмездной основе наших слушателей. Договоренность об этом достигнута на уровне руководства ФБР. Думаю, в ближайшее время мы подготовим конкретные предложения по таким обучающимся", - сказал Иван Носкевич.

Он отметил, что ранее белорусские следователи уже проходили краткосрочное обучение в учебном центре ФБР в Питтсбурге. "А что касается Академии ФБР, то это уже полноценный процесс обучения, и это для нас дорогого стоит. Мы благодарны нашим американским партнерам за такое предложение", - подчеркнул председатель Следственного комитета.

Во время визита белорусской делегации в США Следственный комитет Беларуси и ФБР США подписали меморандум о взаимопонимании. В документе стороны отметили обоюдную заинтересованность в заключении договора о правовой помощи по уголовным делам. "Думаю, что для подписания такого договора нет препятствий, и надеюсь, что оно состоится в ближайшем будущем", - отметил Иван Носкевич.

Он также рассказал о сотрудничестве Следственного комитета Беларуси и ФБР США по борьбе с киберпреступностью. В ноябре 2017 года на территории Беларуси была успешно проведена совместная операция Следственного комитета, МВД и ФБР по пресечению деятельности участников международной киберпреступной группировки "Андромеда". "Это далеко не единичный пример нашей совместной работы. Нашим коллегам из ФБР мы предоставили свежую информацию и по другим уголовным делам. Они высказали искреннюю заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве", - добавил председатель Следственного комитета.-0-