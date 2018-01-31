31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси и ФБР США подписали меморандум о взаимопонимании, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Делегация белорусского следственного ведомства во главе с председателем Иваном Носкевичем во время рабочего визита в США 30 января посетила штаб-квартиру ФБР в Вашингтоне. Там прошел ряд встреч с представителями бюро. "Рассматривались проблемы противодействия организованной преступности, расследования насильственных преступлений, борьбы с коррупцией и правонарушениями в сфере высоких технологий. Кроме того, с представителем отдела генерального советника обсуждена тема международного сотрудничества", - рассказали в комитете.

Также 30 января состоялась рабочая встреча председателя Следственного комитета Ивана Носкевича с заместителем директора ФБР США Пола Эббейта. Он руководит одним из шести основных подразделений бюро. В подразделение входят управления, которые отвечают за расследование федеральных уголовных преступлений, преступлений в сфере высоких технологий, международные операции, группа экстренного реагирования и отдел помощи жертвам преступлений. "По итогам встречи Ивана Носкевича и Пола Эббейта был подписан меморандум о взаимопонимании. В документе стороны отметили обоюдную заинтересованность в заключении договора о правовой помощи по уголовным делам", - проинформировали в ведомстве.

Официальная поездка делегации Следственного комитета продолжится 31 января. На эту дату запланировано посещение главного учебного центра ФБР США - Академии ФБР в Куантико, штат Вирджиния.

Взаимодействие Следственного комитета Беларуси и ФБР США приобрело конструктивный и взаимовыгодный характер. Стороны эффективно сотрудничают в ходе международных специальных операций по выявлению и пресечению преступлений, особенно в сфере высоких технологий. Существующее положение дел позволяет говорить о перспективах последовательного развития двусторонних отношений.-0-