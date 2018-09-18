Следственный комитет Беларуси и МВД России заключили соглашение о сотрудничестве

18 сентября, Минск /Николай Заяц - БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси и Министерство внутренних дел России подписали сегодня в Новополоцке соглашение о сотрудничестве. От белорусской стороны подпись поставил председатель ведомства Иван Носкевич, от российской - министр внутренних дел Владимир Колокольцев, сообщили БЕЛТА в отделе информации и связи с общественностью Следственного комитета.

Соглашение предполагает сотрудничество по таким направлениям, как организация и обеспечение исполнения международных договоров в уголовно-правовой сфере, борьба с организованной преступностью на территории Союзного государства, обеспечение защиты прав и свобод граждан, а также подготовка и повышение квалификации кадров для органов предварительного расследования двух стран. Стороны будут обмениваться информацией, опытом работы, оказывать содействие при проведении доследственных проверок и др.

По словам Ивана Носкевича, это соглашение для комитета имеет немаловажное значение, поскольку подавляющее количество поручений об оказании международной правовой помощи приходится именно на Россию. Его подписание позволит повысить профессиональный уровень подготовки сотрудников Следственного комитета Беларуси и усовершенствовать следственную работу благодаря внедрению положительного опыта, достижений науки и техники МВД.

Владимир Колокольцев отметил плодотворную совместную работу белорусских и российских правоохранителей. Подписание этого документа, по его словам, выведет сотрудничество двух ведомств на более высокий уровень.-0-