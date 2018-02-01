1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси заинтересован в изучении опыта расследований ФБР США. Об этом заявил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич во время визита в Академию ФБР США, сообщили БЕЛТА в СК.

Делегация Следственного комитета Беларуси во главе с председателем ведомства Иваном Носкевичем посетила 31 января Академию ФБР в Куантико, штат Виргиния. Во время визита в главный учебный центр ФБР США белорусским гостям рассказали об истории создания Академии, а также о том, какие программы подготовки специалистов действуют сегодня. На территории Академии также расположена библиотека ФБР, где хранятся актуальные издания правоохранительной тематики со всего мира. Также в ней предложены многочисленные аудиовизуальные материалы, юридические публикации, правительственные документы, периодические издания и онлайн-ресурсы.

Делегация Следственного комитета ознакомилась с комплексом Академии и определила приоритетные направления развития двустороннего сотрудничества. "Мы однозначно заинтересованы в обмене информацией с американскими коллегами о методах борьбы с преступностью, изучении накопленного ФБР США опыта расследования преступлений и применения новейших достижений науки и техники", - отметил председатель Следственного комитета.

Также Иван Носкевич заверил американских коллег в готовности белорусского ведомства поделиться имеющимися наработками по расследованию различных категорий уголовных дел.-0-