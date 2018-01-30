Следственный комитет Беларуси заинтересован в подписании документа о сотрудничестве с ФБР

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси заинтересован в подписании документа о двустороннем сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США. Об этом в интервью корреспонденту БЕЛТА сообщил председатель СК Иван Носкевич.

Руководитель ведомства сейчас находится с визитом в США, запланирована встреча с руководством ФБР. "Мы заинтересованы в подписании документа о двустороннем сотрудничестве, и я искренне надеюсь, что наша встреча станет первым шагом в его подготовке", - сказал Иван Носкевич накануне визита.

Он пояснил, что сейчас между ведомствами нет письменных договоренностей, и взаимодействие строится на основании иных соглашений. "В ряде случаев сотрудничество двух стран в уголовно-правовой сфере, в особенности при выявлении, замораживании и отслеживании доходов от преступлений, а также изъятии и возвращении активов, возможно на основании конвенций ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года и против коррупции 2003 года, участниками которых являются Беларусь и США", - добавил председатель СК. При этом он констатировал, что для успешного развития взаимодействия при расследовании уголовных дел этих конвенций недостаточно.

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