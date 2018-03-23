Следственный комитет и ФБР обсудили в Минске взаимодействие в расследовании киберпреступлений

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие в расследовании киберпреступлений обсудили в Минске во время рабочей встречи представители Следственного комитета и Федерального бюро расследований США. Такая информация размещена на сайте СК.

Стороны обсудили актуальную проблематику борьбы с международной преступностью, некоторые аспекты взаимодействия при расследовании ряда уголовных дел в сфере высоких технологий, проинформировали в Следственном комитете. Участники с удовлетворением отметили, что совместными усилиям в 2017 году была пресечена деятельность транснациональной киберпреступной группировки "Андромеда".

В СК подчеркнули, что "визит американских коллег стал еще одним свидетельством поступательного развития конструктивного диалога двух ведомств, начатого в 2017 году и продолженного в ходе посещения в январе текущего года США делегацией Следственного комитета во главе с Иваном Носкевичем". В развитие ранее достигнутых договоренностей стороны затронули вопросы, связанные с обменом передовым опытом следственной работы и оказанием содействия в профессиональной подготовке белорусских следователей.

Представители Следственного комитета выразили признательность за возможность участвовать в обучающих стажировках на базе Национального центра по борьбе с киберпреступлениями и подготовке кадров в Питтсбурге и действующего при поддержке ФБР. "Стороны условились продолжить практику приглашения сотрудников Следственного комитета на стажировки в этот центр, а также ускорить проработку вопроса о повышении квалификации в Академии ФБР в Куантико", - добавили в Следственном комитете.

Визит в Беларусь делегации ФБР США способствовал развитию сотрудничества правоохранительных органов двух стран, резюмировали в СК.-0-