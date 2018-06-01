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Следственный комитет провел акции по профилактике детского травматизма с началом школьных каникул

Общество 01.06.2018 | 21:36
Фото Следственного комитета Беларуси
Фото Следственного комитета Беларуси

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники Следственного комитета Беларуси провели акции по профилактике детского травматизма и гибели несовершеннолетних с началом школьных каникул, сообщили БЕЛТА в отдели информации и связей с общественностью ведомства.

В Международный день защиты детей представители Следственного комитета посетили детские дома, учреждения образования во всех регионах страны, напомнили ребятам о безопасном поведении в различных ситуациях и о том, как не стать жертвой преступлений.

Как отметили в ведомстве, защите прав и законных интересов несовершеннолетних, снижению травматизма и гибели детей уделяется особое внимание не только во время летних каникул, но и на протяжении всего года. На постоянной основе представители ведомства принимают участие при проведении классных часов, родительских собраний, а также проводят индивидуальную работу с детьми и их семьями, находящимися в "группе риска".-0-

Фото Следственного комитета Беларуси

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Теги
акция, дети, Следственный комитет, травматизм
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