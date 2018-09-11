Следственный комитет уделяет особое внимание обеспечению жильем сотрудников - Носкевич

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия многоквартирного дома для работников Следственного комитета и вручения ключей состоялась сегодня в агрогородке Прилуки Минского района, передает корреспондент БЕЛТА.

С получением квартир новоселов поздравил председатель Следственного комитета Иван Носкевич. "В ведомстве уделяется особое внимание реализации программы по обеспечению жильем наших работников. Накануне профессионального праздника мы открываем очередной, третий по счету за шесть с половиной лет функционирования ведомства, дом для сотрудников Следственного комитета. Более 130 новоселов сегодня получили долгожданные ключи. На этом мы не останавливаемся: в планах проектирование и строительство четвертого жилого дома, возможно, в этом же районе", - отметил он.

Председатель Следственного комитета поблагодарил сотрудников за добросовестный труд. "Своя квартира - это лишь часть того, что может сделать для вас государство в знак благодарности", - сказал Иван Носкевич.

В свою очередь председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко отметил удобство нового жилья. "Дом комфортный, по цене подъемный. Здесь хорошая парковка для машин, скоро рядом откроется магазин. Созданы все условия для проживания", - сказал он.

По словам губернатора, ежегодно на территории Минской области вводится в эксплуатацию более 1 млн кв.м жилья. "Застройка идет активно. Число населения региона увеличивается. Есть проблема нехватки детских садов и школ, но она решаема. Процесс движется", - заключил он.

После небольшой экскурсии по дому Иван Носкевич и Анатолий Исаченко посетили детскую площадку, где подарили игрушки самым маленьким новоселам.

Строительство многоквартирного дома началось в июне прошлого года. Источники финансирования - бюджетные и собственные средства сотрудников, льготные кредиты банка. Подрядчиками выступили коммунальное дочернее унитарное предприятие "Управление капитального строительства Минского района" и ОАО "Мозырский ДСК".-0-