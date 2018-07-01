Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
1 июля 2018, Вс
+11°C
Сплошная облачность EUR 2.3142
USD 1.9898
RUB 3.1705
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко выпускникам: будьте сильными, верьте в себя, ставьте амбициозные цели
Президент
Лукашенко произвел кадровые назначения в руководстве КГБ
Президент
"В Беларуси как дома" - МИД организовал фестиваль в национальном колорите
Общество
Утверждена программа переписи населения Беларуси 2019 года
Общество
ФОТОРЕПОРТАЖ: Республиканский бал выпускников вузов в Минске
Общество
Реклама на сайте
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
В Иране проблемы с питьевой водой переросли в столкновения демонстрантов с полицией
19:28 В мире
В Торонто в результате стрельбы погиб человек
19:00 В мире
Лауреат Нобелевской премии Арвид Карлссон умер в Швеции
18:30 В мире
БРСМ к "Дню вышыванкi" запустил канал в Telegram с колоритными стикерами
18:02 Общество
Слет юных экологов Беларуси и России пройдет в Березинском заповеднике 10-17 июля
17:51 Общество
Историко-художественную реконструкцию "Матч Победы" представят в Гомеле в День Независимости
17:48 Регионы
В Египте на стройплощадке обнаружили древний саркофаг
17:32 В мире
Новый портал и сайт ФСЗН заработают до конца года
17:30 Общество
Курган Дружбы хранит напутствие ветеранов новым поколениям - мнение
17:24 Общество
Пенсии в расходах бюджета ФСЗН занимают 77,3%
17:16 Общество
Медики проведут акцию за ЗОЖ 4 июля в торговых объектах Минска
16:57 Регионы
В Мексике началось голосование на всеобщих выборах
16:46 В мире
Выводы партнерской проверки стресс-тестов БелАЭС будут рассмотрены 2 июля
16:41 Общество
Французский уголовник повторно сбежал из тюрьмы, в этот раз - на вертолете
16:29 Калейдоскоп
Конкурс на лучший урок о Союзном государстве пройдет в школах Беларуси и России
16:23 Общество
Лагерь "Бе-Lа-Русь" в 2019 году начнется в один день с мероприятиями на Кургане Дружбы
16:05 Регионы
Могилы ветеранов ВОВ в Минске и области благоустроят во время кампании "Никто не забыт"
15:53 Регионы
Попавшие в ДТП в Грузии белорусские туристы смогут продолжить свой отдых
15:42 Общество
Социальный клип с участием Ирины Дорофеевой и школьников презентуют 2 июля в Минске
15:35 Общество
Посольство Беларуси держит на контроле ситуацию с пострадавшими при ДТП в Грузии белорусами
15:20 Общество
Все новости
Темы
День Независимости День Независимости
Строительство АЭС в Беларуси Строительство АЭС в Беларуси
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Чемпионат мира по футболу-2018 в России Чемпионат мира по футболу-2018 в России
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Перепись населения-2019 Перепись населения-2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Слет юных экологов Беларуси и России пройдет в Березинском заповеднике 10-17 июля

Общество 01.07.2018 | 17:51
Фото из архива
Фото из архива

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. VII Слет юных экологов Беларуси и России "Экология без границ" пройдет с 10 по 17 июля на территории Березинского биосферного заповедника, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Этот союзный проект развивает и поддерживает интерес и ответственное отношение молодых людей к окружающей нас природе, способствует укреплению дружеских связей между юными экологами и биологами Беларуси и России", - отметили в Постоянном комитете.

В мероприятии примут участие 70 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет из числа победителей биолого-экологических конкурсов и олимпиад, участников региональных, областных, федеральных и республиканских слетов. Программа предусматривает проведение конкурса юных экологов, который состоит из теоретического и практического туров, а также итоговой экспедиции.

В состав жюри слета войдут белорусские и российские ученые, в том числе сотрудники Национальной академии наук Беларуси и Березинского биосферного заповедника.-0-

﻿
Теги
Беларусь, встречи, молодежь, Россия, экология
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3142 BYN 2.31 BYN 2.32 BYN
USD
1.9898 BYN 1.987 BYN 1.992 BYN
RUB
3.1705 BYN 3.155 BYN 3.174 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко принял участие в Республиканском балу выпускников учреждений высшего образования
Все видео

Фотоновости

МИД организовал фестиваль в национальном колорите
Все фото

Инфографика

Беларусь празднует День Независимости Главные мероприятия в честь Дня Независимости в Минске 2 и 3 июля.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко Лукашенко призывает сохранить правду о войне и не допустить возрождения страшного прошлого
Лукашенко: партнерские отношения между Беларусью и Канадой будут динамично расширяться
Лукашенко выпускникам: будьте сильными, верьте в себя, ставьте амбициозные цели
Политика
Франк-Вальтер Штайнмайер Штайнмайер надеется, что Россия и Украина будут продолжать придерживаться минских договоренностей
Предложения по развитию интеграции Беларуси и РФ планируется выработать на конференции в Москве
Совет Республики подготовил предложения по улучшению взаимодействия парламента и правительства
Экономика
Александр Раков. Фото из архива Институт секьюритизации заработал в Беларуси
В Беларуси введена обязательная сертификация бытовой техники по энергоэффективности
В Беларуси дорожают некоторые виды сигарет
Происшествия
Фото из архива В Грузии перевернулся автобус с туристами, среди пострадавших есть белорусы
В Воложинском районе подросток утонул в озере
В Кобринском районе в ДТП погиб 8-месячный ребенок
Регионы
Фото из архива Куда пойти в Минске в выходные: День Независимости, праздник вышиванки и музыка Вивальди
Историко-художественную реконструкцию "Матч Победы" представят в Гомеле в День Независимости
Медики проведут акцию за ЗОЖ 4 июля в торговых объектах Минска
Спорт
Ирина Жук. Фото из архива Легкоатлетка Ирина Жук обновила рекорд Беларуси в прыжках с шестом
"Слуцк" победил "Ислочь", "Торпедо-БелАЗ" разобралось с минскими одноклубниками в 14-м туре чемпионата Беларуси
Волейболистки молодежной сборной Беларуси (U-19) вышли в финальный этап ЧЕ
Технологии
Японцы разработали летающего робота-дракона
WhatsApp представил новые каналы, аналогичные Telegram
ЕС создаст единый рынок хранения электронных данных
Культура
Кадр из фильма "Хрусталь" Фильм белорусского режиссера "Хрусталь" выдвинут на "Оскар"
Культурные проекты к Дню Независимости в Полоцке расскажут о значимых страницах истории Беларуси
Телеканал "Беларусь 3" ко дню рождения Янки Купалы подготовил тематический эфир
В мире
Маттео Сальвини Италия отказывается впускать суда с мигрантами
В Иране проблемы с питьевой водой переросли в столкновения демонстрантов с полицией
В Торонто в результате стрельбы погиб человек
Калейдоскоп
Гороскоп на июль 2018 года
Французский уголовник повторно сбежал из тюрьмы, в этот раз - на вертолете
В Лондоне решили проблему переизбытка туристов
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Ольга Шибко,
Владимир Малявко,
Евгения Орлова,
Ольга Тишкевич 26 июня Беларусь - экологический оазис в центре Европы? Фестиваль "Пастернак" как площадка, объединяющая социально-культурные проекты Пресс-конференция Георгий Катулин,
Анатолий Котов,
Владимир Карпович,
Максим Кошкалда,
Алексей Тяжких 26 июня Подготовка телекоммуникационной инфраструктуры Минска к II Европейским играм Пресс-конференция Максим Рыженков,
Анастасия Маринина,
Наталья Трофимова,
Виктория Дацун,
Яна Яхновец 14 июня Баскетбольный чемпионат мира среди девушек до 17 лет в Минске Пресс-конференция Федор Карпенко,
Людмила Макарина-Кибак,
Александр Старовойтов 11 июня О развитии безвозмездного донорства крови в Беларуси Пресс-конференция Александр Сидоренко,
Марина Романовская,
Александр Вавилов 6 июня XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"
Газета 7 дней
Победители "Марафона безопасности": жизнь – высшая награда
Минск на минном поле
Сколько золота в "корзинке"?
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Олег СУКОНКО, Александр МАШЕВСКИЙ. Ориентация на скрининг
Светлана ДВОРЕЦКАЯ. Еда как эликсир долголетия
Чингиз ГУСЕЙНЗАДЕ. Опыт друзей всегда ценен
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия