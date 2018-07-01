Слет юных экологов Беларуси и России пройдет в Березинском заповеднике 10-17 июля

1 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. VII Слет юных экологов Беларуси и России "Экология без границ" пройдет с 10 по 17 июля на территории Березинского биосферного заповедника, сообщили БЕЛТА в Постоянном комитете Союзного государства.

"Этот союзный проект развивает и поддерживает интерес и ответственное отношение молодых людей к окружающей нас природе, способствует укреплению дружеских связей между юными экологами и биологами Беларуси и России", - отметили в Постоянном комитете.

В мероприятии примут участие 70 юношей и девушек в возрасте от 14 до 17 лет из числа победителей биолого-экологических конкурсов и олимпиад, участников региональных, областных, федеральных и республиканских слетов. Программа предусматривает проведение конкурса юных экологов, который состоит из теоретического и практического туров, а также итоговой экспедиции.

В состав жюри слета войдут белорусские и российские ученые, в том числе сотрудники Национальной академии наук Беларуси и Березинского биосферного заповедника.-0-