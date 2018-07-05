Сложности "Натали Турс" не отразятся на белорусах, находящихся сейчас на отдыхе - Минспорт

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сложности "Натали Турс" не отразятся на белорусах, которые сейчас находятся на отдыхе. Об этом заявил заместитель директора Департамента по туризму - начальник отдела планирования и организации туристической деятельности Министерства спорта и туризма Беларуси Виталий Грицевич в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Виталий Грицевич подчеркнул, что сложности туркомпании "Натали Турс" не отразятся на белорусах, которые сейчас находятся на отдыхе по путевкам туроператора, их сегодня около 150. "Проблем с проживанием и возвращением на родину у них не возникнет. Такие договоренности были достигнуты накануне с российской стороной", - отметил он. Сейчас прорабатывается вопрос возврата денег за уже оплаченные путешествия, которые "Натали Турс" накануне аннулировала вплоть до октября.

"Мы можем сказать спасибо "Натали Турс", что она не заявила о банкротстве. Сроки возврата денег пока отложены на неопределенный период. Поэтому я бы хотел, чтобы граждане с пониманием отнеслись к этой ситуации. Турагентства сейчас работают в полную силу. Прикладывают максимум усилий, чтобы выйти из этой ситуации. Возможен подбор других туров. Их собственных средств, естественно, не хватает, именно в этом ключе ведется взаимодействие с российскими властями по максимально оперативному возврату денежных средств от российской стороны конечному потребителю", - подчеркнул замдиректора департамента.

Российский туроператор "Натали Турс" намерен приступить к аннуляции предзаказанных услуг 29 июня туроператор "Натали Турс" разослал турагентствам письмо об отмене с 30 июня 2018 года чартерных рейсов на фоне низкого спроса чартерных программ в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион и предложила вернуть деньги туристам.

Как сообщалось, один из старейших российских туроператоров "Натали Турс" приступил к аннуляции предзаказанных услуг из-за возникших разногласий с партнерами. Минское представительство "Натали Турс" работает с клиентами в индивидуальном порядке. Точное число белорусских туристов, которые воспользовались турпродуктом от "Натали Турс", назвать невозможно - с российской компанией работает много посредников, которые продают путевки туроператора на белорусском рынке. Чтобы прояснить ситуацию с предстоящим отдыхом, туристам рекомендуют обращаться непосредственно в компанию, где приобретался тур.-0-