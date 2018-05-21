Слушатели Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании изучают опыт Беларуси

В центре - председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов и заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Сергей Бобриков

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слушатели Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании изучают белорусские наработки в военной сфере. Сегодня представительная делегация посетила Совет Республики, где встретилась с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергеем Рахмановым, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи

Сергей Рахманов

Заместитель начальника Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании Джон Кингвелл

Заместитель начальника колледжа Джон Кингвел в беседе с журналистами рассказал, что изучаются военные стратегии различных стран. Он отметил, что делегации удалось узнать в Беларуси немало полезного. В свою очередь заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Сергей Бобриков подчеркнул, что белорусская сторона открыта для сотрудничества в военной сфере и всегда готова предоставлять информацию по существующим договорам.

Во время встречи

Он добавил, что во время таких встреч белорусские специалисты получают возможность сравнивать векторы развития военного образования. "Важно смотреть, как идут образовательные процессы в других странах и брать самое лучшее, самое современное для себя", - заявил Сергей Бобриков.

В состав делегации входят представители 12 государств, в том числе Великобритании, ОАЭ, Омана, США.-0-

Во время встречи

Фото Андрея Покумейко