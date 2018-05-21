Слушатели Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании изучают опыт Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Слушатели Королевского колледжа оборонных исследований Великобритании изучают белорусские наработки в военной сфере. Сегодня представительная делегация посетила Совет Республики, где встретилась с председателем Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергеем Рахмановым, передает корреспондент БЕЛТА.
Заместитель начальника колледжа Джон Кингвел в беседе с журналистами рассказал, что изучаются военные стратегии различных стран. Он отметил, что делегации удалось узнать в Беларуси немало полезного. В свою очередь заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Сергей Бобриков подчеркнул, что белорусская сторона открыта для сотрудничества в военной сфере и всегда готова предоставлять информацию по существующим договорам.
Он добавил, что во время таких встреч белорусские специалисты получают возможность сравнивать векторы развития военного образования. "Важно смотреть, как идут образовательные процессы в других странах и брать самое лучшее, самое современное для себя", - заявил Сергей Бобриков.
В состав делегации входят представители 12 государств, в том числе Великобритании, ОАЭ, Омана, США.-0-
Фото Андрея Покумейко
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3483 BYN
|2.345 BYN
|2.354 BYN
|USD
|2.0022 BYN
|1.996 BYN
|2.001 BYN
|RUB
|3.2031 BYN
|3.2 BYN
|3.212 BYN