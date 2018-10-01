Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
1 октября 2018, Пн
+9°C
Сплошная облачность EUR 2.452
USD 2.1157
RUB 3.2249
Главное
Александр Лукашенко и Эмомали Рахмон Саммит СНГ, встреча с Рахмоном, тракторы и виноградники - завершился визит Лукашенко в Таджикистан
Президент
Румас: Беларусь и МВФ сохраняют высокий уровень доверия
Экономика
Макей представил в Нью-Йорке позицию Беларуси по реформированию ООН
Политика
"Евроопт": Сельской торговле нужен новый импульс
Общество
Сделать инвестиционный вклад в долларах США под 6% годовых
Экономика
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Пионерские организации Беларуси и России будут развивать межрегиональное сотрудничество
20:09 Общество
Румас: Беларусь и МВФ сохраняют высокий уровень доверия
19:50 Экономика
Алексей Кульбаков назначен главным арбитром на матч Лиги чемпионов "Боруссия" (Дортмунд) - "Монако"
19:39 Спорт
В Минске горел микроавтобус с газовым оборудованием
19:38 Происшествия
Вместе строить общество равных возможностей
19:23 Общество
Фильмы золотой коллекции белорусского кино покажут во всех регионах страны
19:02 Культура
Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий приглашен в молодежную сборную Беларуси на матчи квалификации к ЧЕ
18:53 Спорт
Школа евразийской интеграции открылась в Москве
18:49 Общество
Принять участие в переписи населения Беларуси можно будет через интернет
18:46 Президент
Посещение иностранцами заказника "Ольманские болота" на платной основе продлено до 2021 года
18:38 Президент
Службу гериатрической помощи в Беларуси планируется расширять
18:21 Общество
Торговая сеть Жлобинского района подключается к эксперименту по запрету продажи алкоголя ночью
18:12 Регионы
На индустриальной платформе "Лістапада" обсудят продвижение белорусского кино
18:08 Культура
Более 770 человек эвакуировали из гимназии Фаниполя из-за пожара
18:03 Происшествия
Белорусские хоккеисты (U-17) обыграли Финляндию на турнире в Пекине
17:57 Спорт
Правительство на полгода запретило вывоз льноволокна из Беларуси за пределы ЕАЭС
17:55 Экономика
Российская школьница пыталась через "Бенякони" попасть к возлюбленному в Евросоюз
17:54 Происшествия
Макей: борьба с терроризмом требует целостного подхода и исключения двойных стандартов
17:52 Политика
Беларусь продвигает международное сотрудничество в цифровизации и технологическом прогнозировании
17:46 Политика
Мужская сборная Беларуси по керлингу победила на международном турнире в Таллине
17:40 Спорт
Все новости
Темы
Перепись населения-2019 Перепись населения-2019
Лiстапад-2018 Лiстапад-2018
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Отопительный сезон Отопительный сезон
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Службу гериатрической помощи в Беларуси планируется расширять

Общество 01.10.2018 | 18:21
Фото "Гродненской правды"
Фото "Гродненской правды"

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Службу гериатрической помощи в Беларуси планируется расширять, сообщила сегодня на республиканской конференции "Общество для всех возрастов: активное долголетие" руководитель Республиканского геронтологического центра Людмила Жилевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Старение неизбежно. Если правильно работать с возрастными пациентами, они долго могут оставаться активными членами общества. Центры активного долголетия созданы как на республиканском, так и на региональном уровнях. Эта служба будет и дальше развиваться, в том числе планируется повысить качество подготовки специалистов", - отметила Людмила Жилевич.

По ее словам, основными принципами в работе с пожилыми гражданами являются непрерывность, комплексность, доступность и межведомственный подход. Особого внимания требует профилактика болезней системы кровообращения. "Пожилые пациенты имеют от 5 до 8 заболеваний. Но это не влияет на качество жизни граждан. Главное, сохранять активность, независимость", - считает Людмила Жилевич.

Республиканский геронтологический центр создан на базе Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова в 2017 году. Он направлен на оказание медицинской помощи пожилым гражданам, мотивацию их на многолетнюю активную жизненную позицию в старости. В состав Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) включены два терапевтических отделения на 80 коек каждое и неврологическое отделение на 80 коек.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
пожилые люди, помощь
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Культура
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.452 BYN 2.45 BYN 2.46 BYN
USD
2.1157 BYN 2.115 BYN 2.119 BYN
RUB
3.2249 BYN 3.215 BYN 3.225 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Пункт таможенного оформления открылся в "Великом камне"
Все видео

Фотоновости

Румас встретился с представителем МВФ
Все фото

Инфографика

День пожилых людей Беларусь ежегодно 1 октября отмечает День пожилых людей*. В этот же день мировое сообщество отмечает Международный день пожилых людей. Он учрежден по инициативе ООН в декабре 1990 года.
Вся инфографика
Президент
Во время посещения производства Лукашенко и Рахмон договорились о дальнейшем развитии промкооперации на площадках Таджикистана
Принять участие в переписи населения Беларуси можно будет через интернет
Посещение иностранцами заказника "Ольманские болота" на платной основе продлено до 2021 года
Политика
Фото МИД Беларусь выступает за построение справедливой торгово-экономической архитектуры в Европе - Макей
Макей: борьба с терроризмом требует целостного подхода и исключения двойных стандартов
Беларусь продвигает международное сотрудничество в цифровизации и технологическом прогнозировании
Экономика
Победительница рекламной игры "Кухонных дел МАСТЕР!" Валентина Сацура Вручен главный приз рекламной игры Белагропромбанка и платежной системы Mastercard "Кухонных дел МАСТЕР!"
Румас: Беларусь и МВФ сохраняют высокий уровень доверия
Правительство на полгода запретило вывоз льноволокна из Беларуси за пределы ЕАЭС
Происшествия
Фото МЧС Более 770 человек эвакуировали из гимназии Фаниполя из-за пожара
В Минске горел микроавтобус с газовым оборудованием
Российская школьница пыталась через "Бенякони" попасть к возлюбленному в Евросоюз
Регионы
РЕПОРТАЖ: Как под Гродно работает уникальный центр досуга для пенсионеров
Торговая сеть Жлобинского района подключается к эксперименту по запрету продажи алкоголя ночью
Тротуары в центре Гомеля "оденут" в вышиванку
Спорт
Фото АБФФ Игорь Криушенко вызвал 23 футболиста на матчи сборной Беларуси с Люксембургом и Молдовой в Лиге Наций
Алексей Кульбаков назначен главным арбитром на матч Лиги чемпионов "Боруссия" (Дортмунд) - "Монако"
Голкипер БАТЭ Денис Щербицкий приглашен в молодежную сборную Беларуси на матчи квалификации к ЧЕ
Технологии
Фото Военное обозрение Модуль для выращивания человеческих органов могут создать на МКС
Ученые создали сеть из трех участников для передачи мыслей "от мозга к мозгу"
В 2018 году компания Sony отказалась от презентации новых игр
Культура
Фото itc.ua Беларусь отправила официальную заявку на выдвижение фильма "Хрусталь" на "Оскар"
Фильмы золотой коллекции белорусского кино покажут во всех регионах страны
На индустриальной платформе "Лістапада" обсудят продвижение белорусского кино
В мире
Фото AP Более 1,2 тыс. человек погибли в Индонезии при землетрясения и цунами
Второй случай заражения лихорадкой Западного Нила зафиксирован в Чехии
Число пострадавших при столкновении автобуса с поездом в Азербайджане достигло 34 человек
Калейдоскоп
Фото из архива Гороскоп на октябрь 2018 года
Серена Уильямс приняла участие в проекте по борьбе с раком груди
После скандала с Вероникой Дидусенко выбрали новую "Мисс Украина"
Газета 7 дней
И вкусно, и полезно
Летописец региональной жизни
Будущее – это свет, а космос – это будущее
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Игорь КАРПЕНКО. Идти в ногу со временем
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Прелести цивилизации, или Жизнь без смога
Віктар ЛОЎГАЧ. Пра гены, карані і дзеясловы
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия