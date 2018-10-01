1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Службу гериатрической помощи в Беларуси планируется расширять, сообщила сегодня на республиканской конференции "Общество для всех возрастов: активное долголетие" руководитель Республиканского геронтологического центра Людмила Жилевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Старение неизбежно. Если правильно работать с возрастными пациентами, они долго могут оставаться активными членами общества. Центры активного долголетия созданы как на республиканском, так и на региональном уровнях. Эта служба будет и дальше развиваться, в том числе планируется повысить качество подготовки специалистов", - отметила Людмила Жилевич.

По ее словам, основными принципами в работе с пожилыми гражданами являются непрерывность, комплексность, доступность и межведомственный подход. Особого внимания требует профилактика болезней системы кровообращения. "Пожилые пациенты имеют от 5 до 8 заболеваний. Но это не влияет на качество жизни граждан. Главное, сохранять активность, независимость", - считает Людмила Жилевич.

Республиканский геронтологический центр создан на базе Республиканского клинического госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны им. П.М. Машерова в 2017 году. Он направлен на оказание медицинской помощи пожилым гражданам, мотивацию их на многолетнюю активную жизненную позицию в старости. В состав Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) включены два терапевтических отделения на 80 коек каждое и неврологическое отделение на 80 коек.-0-