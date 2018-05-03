СМИ Беларуси и Ямало-Ненецкого автономного округа будут сотрудничать

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. СМИ Беларуси и Ямало-Ненецкого автономного округа России будут сотрудничать. Договоренность об этом достигнута на встрече министра информации Беларуси Александра Карлюкевича и вице-губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Ирины Соколовой на полях XXII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі", передает корреспондент БЕЛТА.

Участники встречи выразили намерения содействовать сотрудничеству между субъектами информационной деятельности Беларуси и Ямало-Ненецкого автономного округа, включая электронные и печатные средства массовой информации, в том числе информационные агентства, издателей и распространителей печатных изданий, путем поощрения заключения договоров между хозяйствующими субъектами Беларуси и Ямало-Ненецкого автономного округа по направлениям: обмен информационными материалами, бюллетенями, обмен делегациями экспертов и специалистов в области СМИ, журналистов, издателей и распространителей печатных изданий, обмен опытом в сфере подготовки специалистов, участие в международных книжных выставках и выставках средств массовой информации.

Кроме того, высказано намерение содействовать разработке и реализации совместных программ по выпуску и обмену социально значимой (в том числе детской, учебной, научно-технической, справочной) литературой, художественными произведениями национальных классиков и современных авторов, отдельными книгами и сериями книг, другой печатной продукцией.

Стороны будут способствовать обмену и распространению на территории Беларуси и Ямало-Ненецкого автономного округа продукции средств массовой информации и книжной продукции, издаваемой в России и Беларуси.

Также будут оказывать необходимую помощь корреспондентам СМИ, иным представителям институтов средств массовой информации, издателям и распространителям печатных изданий, направляемым организациями Беларуси в Ямало-Ненецкий автономный округ, а также организациями Ямало-Ненецкого автономного округа в Беларусь для осуществления их профессиональной деятельности.

По итогам встречи подписан протокол. "Это проект намерений, проект дружбы. Я думаю, что в скором времени в нем будут конкретные шаги, касающиеся медиапартнерства. Мы признательны за то, что Ямало-Ненецкий округ представил на выставке СМИ палитру своих медийных ресурсов. Мы уже начали разговор о совместных книжных проектах, коллеги приедут к нам на книжную выставку. Думаю, мы как можно шире расскажем читателям в Беларуси о социально-экономическом потенциале этого региона и соответственно более широко представим Беларусь в Ямало-Ненецком автономном округе посредством СМИ", - прокомментировал подписание протокола министр информации Александр Карлюкевич.

Делегация Ямало-Ненецкого округа принимает участие в XXII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі".-0-