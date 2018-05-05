СМИ должны активнее демонстрировать качественные фотографии в соцсетях - фотограф БЕЛТА

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средства массовой информации должны активнее демонстрировать качественные фотографии в социальных сетях. Такое мнение высказала фотокорреспондент БЕЛТА Оксана Манчук во время мастер-класса "В кадре и за кадром. Как рождается фотография", который прошел во время XХII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі", передает корреспондент БЕЛТА.

"Считаю, что СМИ нужно обратить внимание на социальные сети и активнее продвигать свой контент на этой площадке. Это важно для привлечения к своему изданию молодежной аудитории, которая преимущественно читает новости именно из соцсетей. Радует тот факт, что белорусские СМИ сегодня понимают необходимость присутствия в интернете", - сказала Оксана Манчук.

Хороший фотограф - это думающий фотограф, его работа - это не просто красивая картинка, она прежде всего должна передавать определенную идею и обязательно иметь содержание, иначе ничего не будет стоить, уверена фотограф. Кроме того, фотография должна правдиво отображать реальность, чтобы не вводить в заблуждение аудиторию.

Для фотографа информационного агентства важно не просто отснять событие, но и оперативно - в течение 15 минут - передать информацию выпускающему редактору, что требует умения работать в стрессовых ситуациях и быстро принимать решение. "Сейчас к фотографии предъявляются большие технические требования. Она должна не просто передавать какой-то факт, но и иметь художественную ценность", - уверена Оксана Манчук.

Мастер-класс для посетителей выставки "СМІ ў Беларусі" провели профессионалы своего дела фотокорреспонденты БЕЛТА Сергей Холодилин и Оксана Манчук.-0-

Фото Андрея Покумейко.