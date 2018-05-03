СМИ Костромской области планируют обмениваться краеведческими материалами с коллегами из Беларуси

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Костромская областная газета "Северная правда" и газета "Звязда" планируют обмениваться краеведческими материалами. Это предусмотрено соглашением о сотрудничестве, которые издания подпишут во время XХII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі", сообщил корреспонденту БЕЛТА директор "Северной правды" Алексей Андреев.

Он рассказал, что соглашение предусматривает обмен публикациями, опытом. "Будут интересны материалы краеведческой, туристической направленности", - отметил Алексей Андреев. Это поможет представить туристический потенциал Беларуси в Костромской области и наоборот.

Документ о сотрудничестве намерены подписать также Белтелерадиокомпания и областной телерадиокомпании "Русь" (Кострома). Ее генеральный директор Светлана Князева пояснила, что речь идет об обмене телевизионным контентом. "Белорусскому телевидению есть что показать комстромским зрителям. И у нас тоже есть программы и фильмы, которые будут интересны белорусской аудитории", - добавила она.

Представители СМИ Костромской области поделились впечатлениями от выставки, которая представляет возможность обменяться ценным опытом, идеями.

Выставка "СМІ ў Беларусі" открылась сегодня Минске. В ней участвуют более 50 экспонентов. Они представляют около 400 средств массовой информации из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Китая, Турции и других стран. Впервые представлены СМИ из Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. Экспозиция разместилась на площади более 1 тыс. кв.м.

Она отражает весь спектр информационного пространства страны. В выставке участвуют печатные и аудиовизуальные республиканские и региональные СМИ, интернет-ресурсы, информационные агентства, операторы и дистрибьюторы кабельного телевидения, распространители печатной продукции, издательства. Экспозиции подготовили республиканские и региональные печатные и электронные СМИ, специализированные и ведомственные издания, газеты высших учебных заведений и промышленных предприятий, научных организаций.-0-