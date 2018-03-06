СМИ не должны гнаться за рейтингами в освещении фактов педофилии - СК

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. СМИ стоит деликатно подходить к освещению уголовных дел, связанных с сексуальным насилием в отношении детей, а также случаев подростковых суицидов. Такое мнение высказала в эфире программы "Причины и следствие" на "Альфа-радио" официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, передает БЕЛТА.

По словам Юлии Гончаровой, в погоне за рейтингами журналисты забывают о последствиях публикации. "Согласно действующему законодательству, уголовные дела, связанные с педофилией, слушаются в закрытом формате, потому что содержат подробности личной жизни. Вещи, которые озвучиваются, неприятны и сразу погружают участников, особенно несовершеннолетних, в психотравмирующую ситуацию. Когда проблема начинает достаточно ярко обсуждаться, это может плачевно закончиться как для ребенка, так и для взрослого, например, для матери, которая не знала о совершаемых действиях", - отметила представитель СК.

В пример она привела недавний случай в одном из учреждений образования столицы. Информация в СМИ привела к изменению следственной ситуации не в лучшую сторону. Дети стали закрываться.

Сегодня в программе разговор шел о расследовании уголовных дел, связанных с семейно-бытовым насилием над детьми. Юлия Гончарова призвала радиослушателей не оставаться равнодушными к подобным случаям, незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о таких фактах, что позволит в будущем избежать трагедии.-0-