СМИ нужно объединиться в борьбе с фейковой информацией и непрофессионализмом - резолюция медиафорума

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. СМИ нужно консолидировать усилия в борьбе с фейковой информацией и непрофессионализмом. Это подчеркивается в резолюции, принятой участниками XIII Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства", передает корреспондент БЕЛТА.

В условиях глобальной цифровизации стремительные изменения происходят не только на треке развития новых технологий, но и в формах и методах журналистской деятельности, говорится в документе. "В информационном пространстве наблюдается динамичное взаимопроникновение традиционных средств массовой информации и социальных медиа. На фоне новых технических возможностей самореализации личности растет в целом роль общественности в формировании облика современного медиапространства и информационной повестки дня", - отмечается в резолюции.

Участники медиафорума констатировали, что наряду с позитивными переменами цифровизация медиапространства несет и определенные негативные последствия, отрицательно сказываясь на достоверности, качестве, объективности информационных потоков. Сегодня стоит вопрос не просто о борьбе с фейковой информацией и непрофессиональными подходами к освещению серьезной проблематики, но об обеспечении информационной экологии и информационной защите личности. "В этих условиях крайне важным видится сохранение авторитета и позиций традиционных средств массовой информации - печатных и электронных - как субъектов информационного поля, которые в полной мере способны нести ответственность перед обществом за качество, полноту и достоверность представляемой информации, обладают возможностями обеспечивать профессиональный подход к созданию и распространению информационной продукции", - говорится в документе.

Подчеркивая особую озабоченность ростом объемов распространения фейковой и запрещенной информации, включая экстремистские материалы, пропаганду насилия и иные неприемлемые в любом обществе информационные продукты, участники Белорусского международного медиафорума заявили о недопустимости использования средств массовой информации и социальных медиа в качестве площадок для формирования в обществе ненависти, ксенофобских настроений, культивирования расовой и иных форм нетерпимости, насилия.

Участники форума считают, что для обеспечения успешного и служащего во благо обществу развития информационного пространства в условиях глобальной цифровизации необходимо продолжить практику обмена опытом, разработки и реализации крупных совместных проектов, направленных на укрепление позиций традиционных средств массовой информации и их цифровую трансформацию в соответствии с современными тенденциями. Также, считая обеспечение информационной безопасности общества одной из приоритетных задач сотрудничества стран, следует активизировать взаимодействие и обмен опытом специалистов медийной сферы по данной проблематике.

XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" проходит 11-14 сентября в Минске. В нем принимают участие около 300 человек, представители около 30 стран. Мероприятие проводится в контексте реализации задач цифровизации пространства Евразийского экономического союза, построения цифровой экономики и информационного общества в Беларуси, качественных изменений в деятельности современных медиа. При этом особое внимание уделено цифровым форматам работы СМИ, внедрению новых технологий медиаменеджмента, а также трансграничным информационным вызовам и угрозам, порождаемым активным вхождением в общественную жизнь многочисленных сетевых изданий.-0-