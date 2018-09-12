СМИ нужно выработать единые правила игры в работе с информацией - мнение

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. СМИ необходимо выработать единые правила игры в работе с информацией. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА руководитель Ассоциации "Информационный спецназ" (Россия) Игорь Панарин.

"Я рад, что принимаю участие в медиафоруме, и постараюсь высказать свои подходы, пусть даже дискуссионные. Необходимо выработать единые правила игры на информационном поле. Информация - это мощное оружие, которое способно как стабилизировать ситуацию, так и оказывать негативное воздействие на миллионы людей. На форуме собрались профессионалы из разных государств, что даст нам возможность во время дискуссии выработать совместные рекомендации, которые будут полезными для каждой из стран-участниц, а Беларуси позволят в определенном смысле быть флагманом на мировом медиарынке", - рассказал Игорь Панарин.

"С моей точки зрения, минский форум превращается в мировую медиаплощадку, на которой рассматриваются самые актуальные проблемы, прежде всего социальных медиа. Я не вижу на постсоветском пространстве ничего аналогичного. Подтверждение тому - широкий состав участников, в том числе европейских", - добавил российский эксперт.

XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" открылся сегодня в Минске. В нем принимают участие около 300 человек, это представители около 30 стран - не только СНГ, но и дальнего зарубежья. Мероприятие проводится в контексте реализации задач цифровизации пространства Евразийского экономического союза, построения цифровой экономики и информационного общества в Беларуси, качественных изменений в деятельности современных медиа. При этом особое внимание планируется уделить цифровым форматам работы СМИ, внедрению новых технологий медиаменеджмента, а также трансграничным информационным вызовам и угрозам, порождаемым активным вхождением в общественную жизнь многочисленных сетевых изданий.-0-