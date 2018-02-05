СМИ следует быть более активными в социальных сетях - Рыженков

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средствам массовой информации следует быть более активными в социальных сетях. Такое мнение высказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков на коллегии Министерства информации по итогам работы в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.
Максим Рыженков подчеркнул, что современные условия требуют быть активными, и по всем ресурсам следует распространять информацию, подавая ее интересно, не подражая друг другу. Каждый ресурс должен представлять что-то особенное, ориентированное на определенный сегмент общества. Кроме того, нужно наращивать объем контента собственного производства, это касается в первую очередь белорусских телеканалов. Это важно для укрепления суверенитета страны, для популяризации национальных ценностей, сказал он.
Говоря о местной прессе, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси отметил, что региональные издания должны показывать срез местной жизни, на страницах СМИ должны находить отражение рассказы о людях труда.
Максим Рыженков добавил, что важно изучить ситуацию в книгоиздательстве. Нужно теснее работать с Союзом писателей Беларуси, искать и поддерживать молодых авторов, чья литература актуальна, отражает современность. Это же касается и киносценариев. Режиссеры готовы экранизировать классику, а современных хороших сценариев не найти.
Первый заместитель главы Администрации Президента заявил, что СМИ должны служить консолидации общества, доносить до людей достоверную информацию. Это обязательное условие присутствия на медийном пространстве. Важна ответственность каждого журналиста за выпускаемую информацию, которая должна быть проверена, грамотно представлена, заключил он.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4665 BYN
|2.462 BYN
|2.467 BYN
|USD
|1.9808 BYN
|1.976 BYN
|1.98 BYN
|RUB
|3.5005 BYN
|3.485 BYN
|3.505 BYN