СМИ следует быть более активными в социальных сетях - Рыженков

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средствам массовой информации следует быть более активными в социальных сетях. Такое мнение высказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков на коллегии Министерства информации по итогам работы в 2017 году, передает корреспондент БЕЛТА.

Максим Рыженков подчеркнул, что современные условия требуют быть активными, и по всем ресурсам следует распространять информацию, подавая ее интересно, не подражая друг другу. Каждый ресурс должен представлять что-то особенное, ориентированное на определенный сегмент общества. Кроме того, нужно наращивать объем контента собственного производства, это касается в первую очередь белорусских телеканалов. Это важно для укрепления суверенитета страны, для популяризации национальных ценностей, сказал он.

Говоря о местной прессе, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси отметил, что региональные издания должны показывать срез местной жизни, на страницах СМИ должны находить отражение рассказы о людях труда.

Максим Рыженков добавил, что важно изучить ситуацию в книгоиздательстве. Нужно теснее работать с Союзом писателей Беларуси, искать и поддерживать молодых авторов, чья литература актуальна, отражает современность. Это же касается и киносценариев. Режиссеры готовы экранизировать классику, а современных хороших сценариев не найти.

Первый заместитель главы Администрации Президента заявил, что СМИ должны служить консолидации общества, доносить до людей достоверную информацию. Это обязательное условие присутствия на медийном пространстве. Важна ответственность каждого журналиста за выпускаемую информацию, которая должна быть проверена, грамотно представлена, заключил он.-0-

При подготовке проекта по корректировке закона о СМИ в Беларуси изучен опыт других стран В 2017 году проведена работа по разработке проекта закона "О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь".

Каждое СМИ в Беларуси должно стать мультимедийным центром - Карлюкевич Мининфом уже провел ряд областных семинаров, связанных с ролью местных СМИ в социально-экономическом развитии разных регионов.

Белорусские государственные телеканалы перейдут на HD-формат до 7 ноября Первопроходцем здесь стало ЗАО "Столичное телевидение", которое с 2 октября 2017 года начало тестовое вещание программы СТВ в формате высокой четкости.

Акцент в работе Мининформа в 2018 году будет сделан на интернет и соцсети Акцент в работе министерства будет сделан на интернет, социальные сети, аккаунты, которые доводят информацию до потребителя, рассказал Александр Карлюкевич.

Мининформ проанализирует положение дел в издательском деле Беларуси Вице-премьер остановился на некоторых аспектах развития отрасли. "Мининформу необходимо всесторонне проанализировать вопросы издательской деятельности", - сказал он.