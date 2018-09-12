СМИ в цифровую эпоху нужно особое внимание уделять вопросам этики и правдивости информации - эксперт

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. СМИ в цифровую эпоху нужно особое внимание уделять вопросам этики и правдивости информации. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА советник информационно-аналитического департамента Исполкома СНГ Игорь Зеленкевич во время XIII Белорусского международного медиафорума "Партнерство во имя будущего".
По его словам, медиафорум за годы существования стал статусной площадкой, где обсуждаются злободневные вопросы в сфере СМИ. И актуальность ее подтверждает нынешний форум, в центре внимания которого цифровая повестка медиапространства. "Сегодня, когда этические проблемы возрастают во сто крат, необходимо объединить усилия, чтобы решить, как с помощью современных технологий доносить до читателей правдивую информацию", - сказал он.
XIII Белорусский международный медиафорум "Партнерство во имя будущего: цифровая повестка для медиапространства" открывается в Минске. Мероприятия пройдут 11-14 сентября в Минске и Минской области.
В медиафоруме участвуют около 300 человек, это представители около 30 стран - не только СНГ, но и дальнего зарубежья. Впервые на форуме будут представлены такие страны, как Вьетнам, Монголия, Бангладеш.-0-
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