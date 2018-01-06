Новогоднее шоу Бонстиков в "Минск-Арене"!

Сегодня на сцене "Минск-Арены" состоялось яркое и захватывающее представление - "Новогоднее космическое шоу Бонстиков". Все билеты были раскуплены задолго до мероприятия, и сегодня в столице собрались тысячи поклонников забавных пришельцев из всех регионов Беларуси. А тем, у кого по какой-то причине не получилось присутствовать на шоу лично, "Евроопт" подарил возможность увидеть уникальное шоу в прямом эфире!

Все зрители праздничного представления на несколько часов окунулись в атмосферу чудес и волшебства загадочной планеты Бонитрон. И смогли вместе с главными героями Артемом и Софией отправиться в увлекательное космическое путешествие, где их ждало множество приключений. А помогали им, конечно же, любимые Бонстики! Зрителей ожидали лазерные и световые представления, акробатические номера, неоновое шоу и много других оригинальных развлечений. Гвоздем программы стала огромная летающая тарелка!