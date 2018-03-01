Снег и до 20 градусов мороза ожидается в Беларуси 2 марта

1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 20 градусов мороза прогнозируется в Беларуси 2 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдет снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер ожидается северо-восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов мороза, при прояснениях - минус 16-20. Днем будет 4-9 градусов ниже нуля.-0-