9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 6 градусов мороза ожидается в Беларуси 10 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно, на большей части территории страны пройдет снег, мокрый снег. В отдельных районах возможен туман, гололед, местами на дорогах гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6 градусов, днем будет от минус 4 до плюс 1.-0-

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