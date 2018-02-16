16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и до 7 градусов мороза ожидается в Беларуси 17 февраля. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет преобладать облачная погода. Пройдет небольшой снег, мокрый снег. Местами возможны слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет юго-западный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 2-7 мороза. Днем будет от минус 4 до плюс 2 градусов.-0-
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