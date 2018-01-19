19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 20 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, днем - с прояснениями. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег. Ночью местами прогнозируются слабые метель и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 мороза, днем будет от нуля до минус 5.-0-

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