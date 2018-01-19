19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 20 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно, днем - с прояснениями. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег. Ночью местами прогнозируются слабые метель и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер переменных направлений 5-10 м/с, ночью порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 1 до 7 мороза, днем будет от нуля до минус 5.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4312 BYN
|2.422 BYN
|2.432 BYN
|USD
|1.9787 BYN
|1.975 BYN
|1.981 BYN
|RUB
|3.4985 BYN
|3.48 BYN
|3.505 BYN