12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и небольшие морозы ожидаются в Беларуси на этой неделе, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе сохранится зимний характер погоды со снегом и небольшими морозами. В первой половине недели погодные условия будет определять влажная воздушная масса, поступающая по периферии обширного антициклона, раскинувшегося над Россией", - рассказали синоптики.

Во вторник ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах страны не обойдется без небольшого снега. Местами ожидаются слабые туман и гололед. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура ночью понизится до 2-8 мороза, по востоку страны при прояснениях будет минус 9-12 градусов. Днем в основном будет 1-7 градусов мороза, лишь по западу страны – 0-1 градус тепла.

В среду, 14 февраля, в отдельных районах страны пройдет небольшой кратковременный снег. Ночью температура понизится до 4-10 градусов ниже нуля, при прояснениях местами воздух охладится до 11-12 градусов мороза. Температура днем составит минус 1-7 градусов.

В четверг атмосферный фронт вызовет ночью в некоторых районах, днем на большей части страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Температура ночью составит 4-10 градусов мороза, при прояснениях местами она понизится до минус 11-12 градусов. Днем будет от нуля до минус 6 градусов.

В пятницу, 16 февраля, атмосферный фронт и более теплая воздушная масса, поступающая с Западной Европы, обусловит на большей части территории страны кратковременный снег, мокрый снег. Местами ожидается туман, гололед, на дорогах гололедица. Ночью ожидается 2-8 градусов мороза. Температура днем будет находиться в пределах 3 градусов мороза - 2 градусов тепла.-0-

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