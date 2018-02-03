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Снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 4 февраля

Общество 03.02.2018 | 10:33
Фото из архива
Фото из архива

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 4 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно, днем с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной части страны ожидается снег, мокрый снег, метель. Ночью и утром по Гомельской, Могилевской областям и по востоку Брестской пройдут продолжительные сильные осадки, в основном мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный, северный, сильный порывистый. Из-за сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в течение суток составит 1-7 градусов мороза, по юго-востоку - от нуля до плюс 1.-0-

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