3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 4 февраля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В воскресенье будет облачно, днем с прояснениями. Преимущественно по юго-восточной части страны ожидается снег, мокрый снег, метель. Ночью и утром по Гомельской, Могилевской областям и по востоку Брестской пройдут продолжительные сильные осадки, в основном мокрый снег. Местами возможно налипание мокрого снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется северо-восточный, северный, сильный порывистый. Из-за сильного ветра в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности.

Температура воздуха в течение суток составит 1-7 градусов мороза, по юго-востоку - от нуля до плюс 1.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь