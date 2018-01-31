Снег и сильный ветер ожидаются 1 февраля в Беларуси

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В четверг, 1 февраля, в Беларуси ожидаются снег и сильный ветер, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью в северо-западных районах, днем на большей части территории страны осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем), местами слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 5-10 м/с, по северо-западу порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до минус 6, по северо-востоку 7-9 мороза. Днем будет минус 1 - плюс 4, по юго-западу до 6 тепла.-0-

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