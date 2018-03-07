7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег с дождем и до 7 градусов тепла ожидается по юго-западу Беларуси 8 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В четверг будет облачно с прояснениями. На большей части территории пройдет снег, мокрый снег, по юго-западу с дождем. Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля по юго-западу до 7 градусов мороза по северо-востоку. Днем будет от минус 3 до плюс 2 градусов, в юго-западных районах страны - 3-7 градусов тепла.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4314 BYN
|2.41 BYN
|2.418 BYN
|USD
|1.9589 BYN
|1.954 BYN
|1.958 BYN
|RUB
|3.4482 BYN
|3.44 BYN
|3.455 BYN