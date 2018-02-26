26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снять машину с учета можно будет в любом регистрационном подразделении ГАИ. Об этом сегодня на встрече с представителями автобизнеса сообщили сотрудники УГАИ МВД, передает корреспондент БЕЛТА.

Подобная возможность предусмотрена изменениями в постановление Совета Министров, обновленный проект которого был подготовлен ГАИ. "Чтобы сделать удобнее данную процедуру для граждан и юрлиц, мы предусматриваем возможность снятия с учета транспортного средства в любом регистрационном подразделении, независимо от места регистрации собственника. Что касается возможности регистрации - в настоящее время мы ее не рассматриваем, но в перспективе не исключаем. Реализовать же это можно будет после того, как усовершенствуются законодательство и непосредственно наши информационные ресурсы", - отметил старший инспектор по особым поручениям УГАИ МВД Олег Ливанский.-0-