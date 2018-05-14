14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Со станции Гудогай в Минск 17 мая отправится "Поезд здоровья", сообщили БЕЛТА в пресс-центре Белорусской железной дороги.

"Белорусская железная дорога совместно с Островецким районным центром гигиены и эпидемиологии проведет информационно-образовательную акцию по профилактике болезней системы кровообращения "Поезд здоровья". Профилактическое мероприятие пройдет 17 мая с 8.30 до 11.00 в электропоезде №6116 сообщением Гудогай-Минск", - рассказали в пресс-центре.

Со станции Гудогай "Поезд здоровья" отправится в 8.23. Акция пройдет под девизом "Контролируем давление - продлеваем жизнь!". Ее цель - повышение информационной грамотности населения по вопросам профилактики болезней системы кровообращения, формирование навыков контроля артериального давления, а также пропаганда здорового образа жизни. Во время проведения акции пассажиры поезда смогут измерить артериальное давление, получить консультацию специалистов по правильной методике его измерения и профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, задать интересующие вопросы по проблеме артериальной гипертензии.

"Данная акция совместно с Островецким районным центром гигиены и эпидемиологии проводится на Белорусской железной дороге уже во второй раз. В прошлом году к специалистам за консультацией обратились более 60 пассажиров", - отметили в БЖД.-0-