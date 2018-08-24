24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собеседование для поступающих в Академию управления планируется ввести в 2019 году. Об этом в интервью газете "СБ. Беларусь сегодня" рассказал ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь доктор педагогических наук, профессор Геннадий Пальчик, сообщает БЕЛТА.

"В Академии управления были различные варианты конкурсного отбора: и профессионально-психологическое собеседование, и психологическое тестирование. Уже в следующем году как дополнительный критерий отбора мы планируем ввести такую форму испытания. Причем как для поступающих на первый курс высшего образования, так и на переподготовку, а возможно, и на повышение квалификации", - сказал Геннадий Пальчик.

Сейчас этот вопрос детально прорабатывается, анализируется в том числе и зарубежный опыт. "Думаю, в ближайшее время будет согласован формат этого дополнительного испытания. Ведь для нас очень важно, кроме сертификатов ЦТ с высокими баллами, увидеть личность, потенциал абитуриента", - добавил ректор.

Для школьников проводится большая профориентационная работа, созданы школьные академии управления, что помогает ориентировать перспективных ребят уже со школьной скамьи. В ближайшее время в качестве эксперимента планируется проводить целевые олимпиады для старшеклассников. Так можно будет выявить наиболее способных и талантливых учеников - потенциальных абитуриентов Академии управления. По словам Геннадия Пальчика, необходимо заинтересовать тех, кто имеет определенные лидерские качества, интересуется общественным и волонтерским движениями, вопросами государственного управления. Тех, кто исходя из своих внутренних убеждений готов работать с людьми.

Что же касается системы дополнительного образования взрослых, Академия работает с людьми, уже имеющими профессиональный опыт и знания, состоящими в резерве руководящих кадров. У такого человека должны быть личная ответственность и мотивация. В Академии уже несколько лет работает система конкурсного отбора: проводятся собеседование по специальности и письменный тест по иностранному языку. Ректор учреждения уверен: и в госорганах, и организациях должны ответственно подходить к направлению работников на обучение в президентскую академию, ориентируясь только на наиболее достойных и перспективных, с учетом их профессиональных и лидерских качеств, и, безусловно, высокопорядочных людей.-0-