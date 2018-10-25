"Собираю чемодан и переезжаю в Минск!" Продавец из Борисова выиграла столичную квартиру от "Евроопт"

Не зря говорят: удача приходит к тем, кто в нее верит и ждет с распростертыми объятиями. Победители розыгрыша 91-го тура игры "Удача в придачу!" прямое тому доказательство. Консультант зоомагазина Анастасия Павловец из города Борисова Минской области мечтала о квартире, и она ее получила! Еще трое счастливчиков оказались в списке победителей благодаря покупкам, оформленным через "Е-доставку" и "ГиперМолл". Внедорожники "Джили Атлас" достались минчанам: многодетной маме Дарье Пыжик, начальнику управления в сфере продаж Вадиму Рогову и программисту Евгению Сикиржицкому. Суперпризы этого тура также выиграли мама в декрете Марина Черник из Барановичей Брестской области и пенсионер Василий Панченко из деревни Стежерное Брагинского района Гомельской области.
Розыгрыш призов состоялся во вторник, а уже в четверг главные победители 91-го тура собрались в столичном “Е-сити” на ул.Денисовской, 8, где расположена студия игры "Удача в придачу!", чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что приятно, налогов за свои призы им платить не придется, это уже сделал “Евроопт”.
- Все, собираю чемодан и переезжаю в Минск, но не одна, а с молодым человеком. Думаю, кот и попугай тоже с нами рванут в столицу, - от души хохочет победительница 91-го тура игры "Удача в придачу!" Анастасия Павловец из города Борисова Минской области.
Анастасия работает продавцом-консультантом в зоомагазине. Новость о том, что она в один миг может поменять свою прописку на столичную, застигла девушку прямо на работе.
- Сперва был небольшой шок, стала тормозить, потом затряслись руки, - вспоминает с улыбкой Анастасия Павловец. - Чтобы пообщаться с ведущим, пришлось на время закрыть магазин.
В игре "Удача в придачу!" Анастасия участвует с первого тура, говорит, никогда не забывает брать "товар удачи", иногда уже на кассе спохватывается и бежит, чтобы бросить в корзинку товар, который может принести суперприз. Ведь однажды на ее глазах мама выиграла в лотерее автомобиль, теперь удача пришла к дочке.
- Больше всего хотелось выиграть именно квартиру! Я о ней мечтала. Как-то с молодым человеком смотрели интервью с победителями игры "Удача в придачу!", обсуждали: "Было бы прикольно выиграть квартиру и переехать в Минск. Там молодежи больше, движухи всякой". И теперь от счастья у меня наворачиваются слезы, - говорит Анастасия Павловец.
Как признается победительница, в день розыгрыша эмоций было столько, что "хотелось их сжать" и доработать до закрытия магазина до 22.00. Она все время представляла ключи от своей квартиры, а чтобы радость было с кем разделить, в зоомагазин быстро примчались ее мама и молодой человек.
- Удачу принесла шоколадка, мы как раз закупали продукты ко дню рождения отчима, а без сладостей не могу, вот и взяла ее. Хоть работаю в здании, где расположен другой гипермаркет, за продуктами хожу в "Евроопт". Мне здесь нравятся цены, всегда беру мясо, крупы, колбасы, сладкое и, конечно же, "товар удачи", - с улыбкой говорит Анастасия.
Теперь девушка - владелица просторной и светлой квартиры, расположенной в столичном микрорайоне Сухарево по улице Академика Карского, 8. Победительница будет жить в счастливом "доме удачи" и в районе, где действительно много молодежи. В Сухарево есть все для комфортной жизни: детские сады, школы, поликлиника, развитое транспортное сообщение и крупнейший гипермаркет “Евроопт” на Монтажников, 2 совсем неподалеку. К слову, стоимость у квартиры тоже внушительная - более 117 тыс. рублей.
- Новый автомобиль это то, что нам нужно! Буквально накануне розыгрыша с мужем обсуждали: деток у нас трое, в машине стоят три автокресла, все впритык. Помню, супруг еще ответил: "Что-то придумаем, давай подождем". Вот мы и подождали до вечера, пока не раздался звонок из студии, - смеется минчанка Дарья Пыжик.
Розыгрыш 91-го тура принес многодетной маме долгожданный автомобиль! Для Дарьи это настоящее спасение, так как она с малышами постоянно в разъездах: старшую дочку нужно отвезти на кружки, спортивные секции, младшего ребенка - в поликлинику. Права есть у обоих супругов, поэтому теперь вся семья будет мобильной.
О своей любви к "Е-доставке" и "ГиперМолл" Дарья Пыжик готова рассказывать долго и весело, и не только потому, что стала победительницей благодаря заказу, сделанному в "ГиперМолл".
- Это осознанный выбор, анализирую цены и вижу: через "ГиперМолл" дешевле заказывать химию, детское питание, в "Е-доставке" беру остальные продукты. И для мамы в декретном это экономия времени, - перечисляет преимущества победительница. - Последний раз была в магазине, когда было еще двое детей. Один висел на мне в специальном мешке, а старшую дочку держала за руку, но она умудрилась сбежать! И тяжелые пакеты надо было как-то дотянуть, и детей не растерять. Я тогда сразу поняла, что перейду на "Е-доставку" и "ГиперМолл".
Заказы через интернет Дарья оформляет достаточно часто, два раза в неделю. Пока малыши спят, мама достает телефон и заказывает все необходимое. Кстати, когда шел розыгрыш 91-го тура, молодая мама одной рукой гладила белье, а другой оформляла покупку в "ГиперМолл".
- Здорово, что все привозят прямо домой, не надо никуда выходить. Для меня собрать куда-то троих детей - целое мероприятие. Пока их оденешь, выведешь, а еще при этом нужно выжить, - рассказывает с юмором Дарья Пыжик. - Последнее время у нас было все слишком насыщенно, поэтому хотим отвлечься и на новом автомобиле прокатиться по стране.
Кстати, с учетом 91-го тура за время игры благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" были выиграны уже 38 автомобилей. Также покупки с доставкой на дом обеспечили участникам игры 5 столичных квартир!
- Не знаю, как остальные участники игры, но наша семья шла к победе и верила в нее, - говорит житель Минска Вадим Рогов, который работает начальником управления в сфере продаж.
А вот мама Вадима Николаевича, наоборот, с самого начала игры "Удача в придачу!" уверяла: это обман. Поэтому победитель сразу позвонил ей, чтобы опровергнуть данную теорию, Вадиму Рогову понадобилось десять минут, чтобы мама прокричала: "Ура! Поздравляю!"
- Мы играем больше трех лет, увидев первые публикации в СМИ о победителях, загорелись. Почему бы не попробовать? Я в нашей семьей всегда делаю первые шаги к чему-то новому, а уже жена подхватывает и вдохновляет, - рассказывает Вадим Николаевич, а супруга на заднем фоне подсказывает: "Это я победила! Я заказала четыре бутылки молока!"
После дружного смеха пара отмечает, автомобиль выиграли благодаря "Е-доставке". Сервис выбирают из-за удобства.
- Каждые выходные оформляем покупку в "Е-доставке", берем на неделю, чтобы после работы не заходить в магазин за продуктами. Это здорово экономит время. Но тут среди недели все закончилось, пришлось сделать дополнительный заказ, который оказался очень удачным. Мы, конечно, хотели выиграть квартиру, - с азартом рассказывает победитель. - Надеемся, с этим делом долго не затянется. Сейчас быстро съедим все, что есть в холодильнике, и опять закажем "Е-доставку". Выиграли машину, идем на квартиру!
В семье Вадима Николаевича права есть у всех, так что машина в гараже точно пылиться не будет.
- Мне и до сегодняшнего дня везло в игре, выигрывала 2 рубля на телефон. Хоть мелочь, а приятно, - рассказывает Марина Черник из Барановичей Брестской области.
Сейчас Марина находится в декретном отпуске, в "Евроопт" семья ходит часто. Здесь постоянно проходят акции, покупки получаются выгодными.
- Если честно, вечером во вторник включила розыгрыш "Удача в придачу!", вижу, все победители из Минска, ну, я и переключила на другой канал. Тут же раздался звонок из столицы, - говорит счастливая Марина Черник. - Так вышло, в этот замечательный день нашему ребенку исполнилось ровно 9 месяцев, у мужа 27 октября день рождения. Столько событий! В общем, всем преподнесла подарочек.
"Товаром удачи" для Марины стала горчица, которую она купила к праздничному столу. Близкие и родные на днях соберутся поздравить ее супруга с днем рождения.
- Мой муж больше всех не верил, что выиграла автомобиль. Он устроил собственное расследование: стал по несколько раз проверять коды, ставить программу на повтор, - смеется победительница.
А там одно и то же: победительницей 91-го тура игры стала Марина Черник. А когда ключи оказались в руках владелицы - все сомнения отпали.
- На таком автомобиле 100% летом поедем на море, - добавляет Марина.
- Меня с самого начала заинтересовала эта игра. Вдруг выиграю? Тем более, продукты в "Евроопте" всегда качественные и хорошие, - рассказывает школьный сторож на пенсии Василий Панченко из деревни Стежерное Брагинского района Гомельской области.
Василий Федорович 30 лет отработал водителем, узнав о том, что он теперь владелец внушительного внедорожника, победителю хотелось быстрее сесть за руль, протестировать новое авто. В "Евроопт" в Брагине Василий Панченко ездит на собственной машине.
- Конечно, у нас в деревне есть магазин, но ассортимент не такой широкий, как в "Евроопте". Здесь мне нравятся копчености, колбаса, - говорит Василий Федорович.
Признается, для него размер приза неважен, он обрадовался бы любому.
- Как говорят у нас в деревне: "Дареному коню в зубы не смотрят". Выиграл бы 2 рубля, все равно было бы приятно. Важен сам факт победы, - рассуждает Василий Панченко. - Розыгрыши "Удача в придачу!" по телевизору смотрю часто, голос Дмитрия Кохно уж точно знаю. Поэтому когда мне позвонили из Минска, услышал голос ведущего и понял: меня точно не надурят. Я что-то выиграл!
Как распорядиться новым автомобилем, мужчина решит на семейном совете.
Семья минского программиста Евгения Сикиржицкого ликует. За один вечер решились все проблемы.
- Мы с женой задумывались над тем, что делать со старым автомобилем, слишком много денег он тянет, а после последнего ремонта стало очевидно: пора продавать. Подумали так и тут же выиграли новую машину, - рассказывает Евгений.
В победу в игре "Удача в придачу!" Евгений особо не верил, объясняя это тем, что шанс на выигрыш очень-очень маленький, учитывая, сколько людей принимают участие. Тем не менее, семья регулярно оформляет покупки через "Е-доставку" и "ГиперМолл".
- Это гораздо удобнее, чем ездить по магазинам, где на кассе вспоминаешь, что забыл какой-то товар, начинаешь бегать с одного конца в другой… Просто заходишь на сайт онлайн-гипермаркета и одним движением добавляешь все, что нужно, - говорит Евгений Сикиржицкий.
В листе топ-товаров у семьи: мясо, фрукты, йогурты, минеральная и питьевая вода. Покупают сразу на неделю, в розыгрыше 91-го тура у Евгения было 25 кодов! А удачу принесла покупка, оформленная через "Е-доставку".
- Однажды мы уже выиграли 500 рублей и все потратили на продукты, - с улыбкой вспоминает победитель.
За день до розыгрыша Евгений рассматривал автомобили, которые разыгрывает "Евроопт", присматривался к ним, советовался с женой.
- Представляете, а на следующий день сообщаю ей, что выиграл эту же машину. Супруга улыбалась и отвечала: "Ага, конечно, ну-ну". Не поверила сразу!
Зато теперь в победе Евгения супруга уже не сомневается, в ближайшее время пара на новом авто поедет за покупками в Вильнюс.
Кроме квартиры в Минске и пяти автомобилей, в 91-м туре были разыграны более 20 тыс. денежных призов.
Удача настолько непредсказуема, что победителем 92-го тура может стать любой, даже тот, кто не верит в фортуну. Или, наоборот, кто ждет своего звездного часа.
Правила игры "Удача в придачу!" просты. Совершайте покупки с 22 по 28 октября в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начисляться один игровой код. Главное, не забудьте захватить "товар удачи" и при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.
30 октября в студии игры в столичном ТРЦ “Е-сити” на ул. Денисовской, 8 будут разыграны еще одна столичная квартира, пятерка великолепных авто и деньги! У каждого покупателя есть шанс круто изменить свою жизнь! Не упустите его!
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