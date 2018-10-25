"Собираю чемодан и переезжаю в Минск!" Продавец из Борисова выиграла столичную квартиру от "Евроопт"

Не зря говорят: удача приходит к тем, кто в нее верит и ждет с распростертыми объятиями. Победители розыгрыша 91-го тура игры "Удача в придачу!" прямое тому доказательство. Консультант зоомагазина Анастасия Павловец из города Борисова Минской области мечтала о квартире, и она ее получила! Еще трое счастливчиков оказались в списке победителей благодаря покупкам, оформленным через "Е-доставку" и "ГиперМолл". Внедорожники "Джили Атлас" достались минчанам: многодетной маме Дарье Пыжик, начальнику управления в сфере продаж Вадиму Рогову и программисту Евгению Сикиржицкому. Суперпризы этого тура также выиграли мама в декрете Марина Черник из Барановичей Брестской области и пенсионер Василий Панченко из деревни Стежерное Брагинского района Гомельской области.

Розыгрыш призов состоялся во вторник, а уже в четверг главные победители 91-го тура собрались в столичном “Е-сити” на ул.Денисовской, 8, где расположена студия игры "Удача в придачу!", чтобы получить ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, что приятно, налогов за свои призы им платить не придется, это уже сделал “Евроопт”.

Ключи от выигранных автомобилей и квартиры победителям 91-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

- Все, собираю чемодан и переезжаю в Минск, но не одна, а с молодым человеком. Думаю, кот и попугай тоже с нами рванут в столицу, - от души хохочет победительница 91-го тура игры "Удача в придачу!" Анастасия Павловец из города Борисова Минской области.

Свою удачу Анастасия ждала с самого первого тура игры!

Анастасия работает продавцом-консультантом в зоомагазине. Новость о том, что она в один миг может поменять свою прописку на столичную, застигла девушку прямо на работе.

- Сперва был небольшой шок, стала тормозить, потом затряслись руки, - вспоминает с улыбкой Анастасия Павловец. - Чтобы пообщаться с ведущим, пришлось на время закрыть магазин.

В игре "Удача в придачу!" Анастасия участвует с первого тура, говорит, никогда не забывает брать "товар удачи", иногда уже на кассе спохватывается и бежит, чтобы бросить в корзинку товар, который может принести суперприз. Ведь однажды на ее глазах мама выиграла в лотерее автомобиль, теперь удача пришла к дочке.

- Больше всего хотелось выиграть именно квартиру! Я о ней мечтала. Как-то с молодым человеком смотрели интервью с победителями игры "Удача в придачу!", обсуждали: "Было бы прикольно выиграть квартиру и переехать в Минск. Там молодежи больше, движухи всякой". И теперь от счастья у меня наворачиваются слезы, - говорит Анастасия Павловец.

Анастасия Павловец: "Все, собираю чемодан и переезжаю в Минск, но не одна, а с молодым человеком. Думаю, кот и попугай тоже с нами рванут в столицу"

Как признается победительница, в день розыгрыша эмоций было столько, что "хотелось их сжать" и доработать до закрытия магазина до 22.00. Она все время представляла ключи от своей квартиры, а чтобы радость было с кем разделить, в зоомагазин быстро примчались ее мама и молодой человек.

- Удачу принесла шоколадка, мы как раз закупали продукты ко дню рождения отчима, а без сладостей не могу, вот и взяла ее. Хоть работаю в здании, где расположен другой гипермаркет, за продуктами хожу в "Евроопт". Мне здесь нравятся цены, всегда беру мясо, крупы, колбасы, сладкое и, конечно же, "товар удачи", - с улыбкой говорит Анастасия.

Теперь девушка - владелица просторной и светлой квартиры, расположенной в столичном микрорайоне Сухарево по улице Академика Карского, 8. Победительница будет жить в счастливом "доме удачи" и в районе, где действительно много молодежи. В Сухарево есть все для комфортной жизни: детские сады, школы, поликлиника, развитое транспортное сообщение и крупнейший гипермаркет “Евроопт” на Монтажников, 2 совсем неподалеку. К слову, стоимость у квартиры тоже внушительная - более 117 тыс. рублей.

Вот в такой современной столичной новостройке вскоре будет жить Анастасия!

"Когда в магазине от меня сбежала старшая дочь, сразу поняла, что перейду на "Е-доставку" и "ГиперМолл"

- Новый автомобиль это то, что нам нужно! Буквально накануне розыгрыша с мужем обсуждали: деток у нас трое, в машине стоят три автокресла, все впритык. Помню, супруг еще ответил: "Что-то придумаем, давай подождем". Вот мы и подождали до вечера, пока не раздался звонок из студии, - смеется минчанка Дарья Пыжик.

Многодетной маме Дарье Пыжик из Минска семейный внедорожник очень нужен!

Розыгрыш 91-го тура принес многодетной маме долгожданный автомобиль! Для Дарьи это настоящее спасение, так как она с малышами постоянно в разъездах: старшую дочку нужно отвезти на кружки, спортивные секции, младшего ребенка - в поликлинику. Права есть у обоих супругов, поэтому теперь вся семья будет мобильной.

О своей любви к "Е-доставке" и "ГиперМолл" Дарья Пыжик готова рассказывать долго и весело, и не только потому, что стала победительницей благодаря заказу, сделанному в "ГиперМолл".

- Это осознанный выбор, анализирую цены и вижу: через "ГиперМолл" дешевле заказывать химию, детское питание, в "Е-доставке" беру остальные продукты. И для мамы в декретном это экономия времени, - перечисляет преимущества победительница. - Последний раз была в магазине, когда было еще двое детей. Один висел на мне в специальном мешке, а старшую дочку держала за руку, но она умудрилась сбежать! И тяжелые пакеты надо было как-то дотянуть, и детей не растерять. Я тогда сразу поняла, что перейду на "Е-доставку" и "ГиперМолл".

Заказы через интернет Дарья оформляет достаточно часто, два раза в неделю. Пока малыши спят, мама достает телефон и заказывает все необходимое. Кстати, когда шел розыгрыш 91-го тура, молодая мама одной рукой гладила белье, а другой оформляла покупку в "ГиперМолл".

- Здорово, что все привозят прямо домой, не надо никуда выходить. Для меня собрать куда-то троих детей - целое мероприятие. Пока их оденешь, выведешь, а еще при этом нужно выжить, - рассказывает с юмором Дарья Пыжик. - Последнее время у нас было все слишком насыщенно, поэтому хотим отвлечься и на новом автомобиле прокатиться по стране.

Кстати, с учетом 91-го тура за время игры благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" были выиграны уже 38 автомобилей. Также покупки с доставкой на дом обеспечили участникам игры 5 столичных квартир!

"Выиграли машину, идем на квартиру!"

- Не знаю, как остальные участники игры, но наша семья шла к победе и верила в нее, - говорит житель Минска Вадим Рогов, который работает начальником управления в сфере продаж.

В семье работника сферы продаж Вадима Рогова из Минска покупки в "Е-доставке" делают регулярно

А вот мама Вадима Николаевича, наоборот, с самого начала игры "Удача в придачу!" уверяла: это обман. Поэтому победитель сразу позвонил ей, чтобы опровергнуть данную теорию, Вадиму Рогову понадобилось десять минут, чтобы мама прокричала: "Ура! Поздравляю!"

- Мы играем больше трех лет, увидев первые публикации в СМИ о победителях, загорелись. Почему бы не попробовать? Я в нашей семьей всегда делаю первые шаги к чему-то новому, а уже жена подхватывает и вдохновляет, - рассказывает Вадим Николаевич, а супруга на заднем фоне подсказывает: "Это я победила! Я заказала четыре бутылки молока!"

После дружного смеха пара отмечает, автомобиль выиграли благодаря "Е-доставке". Сервис выбирают из-за удобства.

- Каждые выходные оформляем покупку в "Е-доставке", берем на неделю, чтобы после работы не заходить в магазин за продуктами. Это здорово экономит время. Но тут среди недели все закончилось, пришлось сделать дополнительный заказ, который оказался очень удачным. Мы, конечно, хотели выиграть квартиру, - с азартом рассказывает победитель. - Надеемся, с этим делом долго не затянется. Сейчас быстро съедим все, что есть в холодильнике, и опять закажем "Е-доставку". Выиграли машину, идем на квартиру!

В семье Вадима Николаевича права есть у всех, так что машина в гараже точно пылиться не будет.

"На таком автомобиле 100% поедем на море"

- Мне и до сегодняшнего дня везло в игре, выигрывала 2 рубля на телефон. Хоть мелочь, а приятно, - рассказывает Марина Черник из Барановичей Брестской области.

Удачными для мамы в декрете Марины Черник из Барановичей стали покупки ко дню рождения мужа!

Сейчас Марина находится в декретном отпуске, в "Евроопт" семья ходит часто. Здесь постоянно проходят акции, покупки получаются выгодными.

- Если честно, вечером во вторник включила розыгрыш "Удача в придачу!", вижу, все победители из Минска, ну, я и переключила на другой канал. Тут же раздался звонок из столицы, - говорит счастливая Марина Черник. - Так вышло, в этот замечательный день нашему ребенку исполнилось ровно 9 месяцев, у мужа 27 октября день рождения. Столько событий! В общем, всем преподнесла подарочек.

"Товаром удачи" для Марины стала горчица, которую она купила к праздничному столу. Близкие и родные на днях соберутся поздравить ее супруга с днем рождения.

- Мой муж больше всех не верил, что выиграла автомобиль. Он устроил собственное расследование: стал по несколько раз проверять коды, ставить программу на повтор, - смеется победительница.

А там одно и то же: победительницей 91-го тура игры стала Марина Черник. А когда ключи оказались в руках владелицы - все сомнения отпали.

- На таком автомобиле 100% летом поедем на море, - добавляет Марина.

"Услышал голос ведущего и понял: меня точно не надурят"

- Меня с самого начала заинтересовала эта игра. Вдруг выиграю? Тем более, продукты в "Евроопте" всегда качественные и хорошие, - рассказывает школьный сторож на пенсии Василий Панченко из деревни Стежерное Брагинского района Гомельской области.

Чтобы закупиться в любимом "Евроопте", пенсионеру Василию Панченко из деревни Стежерное приходится ездить прямо в райцентр

Василий Федорович 30 лет отработал водителем, узнав о том, что он теперь владелец внушительного внедорожника, победителю хотелось быстрее сесть за руль, протестировать новое авто. В "Евроопт" в Брагине Василий Панченко ездит на собственной машине.

- Конечно, у нас в деревне есть магазин, но ассортимент не такой широкий, как в "Евроопте". Здесь мне нравятся копчености, колбаса, - говорит Василий Федорович.

Признается, для него размер приза неважен, он обрадовался бы любому.

- Как говорят у нас в деревне: "Дареному коню в зубы не смотрят". Выиграл бы 2 рубля, все равно было бы приятно. Важен сам факт победы, - рассуждает Василий Панченко. - Розыгрыши "Удача в придачу!" по телевизору смотрю часто, голос Дмитрия Кохно уж точно знаю. Поэтому когда мне позвонили из Минска, услышал голос ведущего и понял: меня точно не надурят. Я что-то выиграл!

Как распорядиться новым автомобилем, мужчина решит на семейном совете.

"Только решили продать старую машину, как выиграли новую!"

Семья минского программиста Евгения Сикиржицкого ликует. За один вечер решились все проблемы.

Программист Евгений Сикиржицкий из Минска подумывал о покупке "Джили Атлас" - и выиграл такой автомобиль благодаря "Е-доставке"!

- Мы с женой задумывались над тем, что делать со старым автомобилем, слишком много денег он тянет, а после последнего ремонта стало очевидно: пора продавать. Подумали так и тут же выиграли новую машину, - рассказывает Евгений.

В победу в игре "Удача в придачу!" Евгений особо не верил, объясняя это тем, что шанс на выигрыш очень-очень маленький, учитывая, сколько людей принимают участие. Тем не менее, семья регулярно оформляет покупки через "Е-доставку" и "ГиперМолл".

- Это гораздо удобнее, чем ездить по магазинам, где на кассе вспоминаешь, что забыл какой-то товар, начинаешь бегать с одного конца в другой… Просто заходишь на сайт онлайн-гипермаркета и одним движением добавляешь все, что нужно, - говорит Евгений Сикиржицкий.

В листе топ-товаров у семьи: мясо, фрукты, йогурты, минеральная и питьевая вода. Покупают сразу на неделю, в розыгрыше 91-го тура у Евгения было 25 кодов! А удачу принесла покупка, оформленная через "Е-доставку".

- Однажды мы уже выиграли 500 рублей и все потратили на продукты, - с улыбкой вспоминает победитель.

За день до розыгрыша Евгений рассматривал автомобили, которые разыгрывает "Евроопт", присматривался к ним, советовался с женой.

- Представляете, а на следующий день сообщаю ей, что выиграл эту же машину. Супруга улыбалась и отвечала: "Ага, конечно, ну-ну". Не поверила сразу!

Зато теперь в победе Евгения супруга уже не сомневается, в ближайшее время пара на новом авто поедет за покупками в Вильнюс.

Кроме квартиры в Минске и пяти автомобилей, в 91-м туре были разыграны более 20 тыс. денежных призов.

Следующая квартира в Минске может стать вашей! Не упустите шанс!

Удача настолько непредсказуема, что победителем 92-го тура может стать любой, даже тот, кто не верит в фортуну. Или, наоборот, кто ждет своего звездного часа.

Правила игры "Удача в придачу!" просты. Совершайте покупки с 22 по 28 октября в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начисляться один игровой код. Главное, не забудьте захватить "товар удачи" и при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Совершайте покупки до конца недели – и участвуйте в розыгрыше автомобилей и квартиры уже во вторник!

30 октября в студии игры в столичном ТРЦ “Е-сити” на ул. Денисовской, 8 будут разыграны еще одна столичная квартира, пятерка великолепных авто и деньги! У каждого покупателя есть шанс круто изменить свою жизнь! Не упустите его!