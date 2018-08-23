В Беларуси планируют учитывать мнение жильцов до проектирования работ по капремонту

23 августа, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Собрания жильцов перед капремонтом в Беларуси будут проводить до проектирования работ. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления жилищного хозяйства Министерства жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В проекте постановления Совета Министров об организации планирования, финансирования капитального ремонта отображено решение о проведении собраний с потребителями уже на стадии подготовки задания на проектирование. Сегодня законодательством предусмотрено, что собрание с потребителями по вопросу капремонта должно быть организовано не позднее 30 дней до начала работ. Предусматриваем организацию проведения данного собрания уже намного раньше для того, чтобы определенные пожелания потребителей в части выполнения энергоэффективных мероприятий были учтены и включены в проектно-сметную документацию", - сказал Андрей Ромашко.

Он напомнил, что в 2015 году был определен перечень видов работ по капитальному ремонту, которые должны включаться в проектно-сметную документацию. "С 2015 года эти работы существенно не менялись. На сегодняшний день необходима определенная трансформация. Это не говорит о том, что перечень видов работ будет сокращаться. Сегодня собственник в определенной степени понимает необходимость выполнения дополнительных работ. Это все возможно и необходимо выполнять при капитальном ремонте, но с разделением затратной части", - пояснил представитель Минжилкомхоза.

По его словам, в настоящее время капитальный ремонт жилых домов на две трети финансируется за счет бюджетных средств.-0-