Событие для тех, кто продает и покупает МЕБЕЛЬ-2018

Специализированные выставки мебели сегодня уже не просто "выставки достижений народного хозяйства", на которых можно только посмотреть на новинки. Сейчас это новые возможности для вас: купить эти новинки, получить консультацию по подбору мебели, узнать о новых мировых тенденциях и даже сделать свой дом уникальным и уютным для жизни, посетив мастер-класс об азах и основных принципах дизайна. И все в одном месте. А теперь подробнее о том, зачем идти на специализированную выставку-ярмарку "Мебель-2018" в Минске.

Профессиональные студии предлагают создать дизайн-проект квартиры в Минске по цене от 8 до 50 рублей за квадратный метр. Можете сами посчитать, во сколько вам это обойдется и… платить прямо сейчас. Другой вариант - напрячься самому и, поплутав среди стилей дизайна интерьера (а их около 80 - и это только основные!), создать свой, неповторимый стиль. Купить в одном месте диван, в другом комод, в третьем заказать кухню. Но стоит ли овчинка выделки? Ведь есть и третий вариант. Куда проще. О нем мы сейчас и расскажем.

Можно выбрать

Конечно же, главная функция выставки - показать товар лицом. Пожалуй, такого ассортимента мебели на любой вкус и кошелек вы не найдете больше нигде. А чем больше выбор, тем выше шанс найти именно то, о чем вы мечтали. А возможно, даже и не мечтали. Кстати, купить (или заключить договор на покупку) можно здесь же.

Узнать о новых тенденциях и воплотить их дома

Можно взять пример с работ, представленных медиапартнером выставки журналом "Обстановка", в галерее именитых дизайнеров и архитекторов. Или посоветоваться с экспертами, которые расскажут о последних тенденциях дизайна интерьера и честной архитектуры. Их выступления состоятся 15 сентября (суббота). В 12.00 дизайнер Юрий Алехно, который является победителем многих престижных конкурсов, поделится секретами успешной обстановки в доме. В 13.00 студия дизайна Green Studio и салон декоративных материалов New Walls представят мастер-класс "Значение дизайна интерьера для HoReCa. Роль декоративных штукатурок в интерьере", а в 14.00 архитектор Алексей Дайнеко расскажет об особенностях выбора и планировки компактного жилья.

Прийти всей семьей и получить урок креатива

На выставке не будет скучно не только вам, но и вашим детям. Для них подготовлена увлекательная программа и фотозона с рыцарями. Они могут посетить и уроки креатива в Школе архитектурного мышления (http://aschool.by). Дети в сопровождении архитекторов создадут макет своего города будущего, с улицами, зданиями, природой, жителями. Каждый ребенок сможет создать макет своего здания, выбрав подходящие форму, размер, назначение здания и, конечно, место в нашем городе! Никто не будет ограничивать полет фантазии ребят. Кто знает, может, и ваш ребенок в будущем станет именитым дизайнером или архитектором?

Профессиональный блок: данные исследований, мастер-классы и опыт зарубежья

На выставке подготовлена и обширная программа для специалистов мебельной отрасли и дизайна интерьера.

Масштабное мероприятие деловой программы выставки-ярмарки - бизнес-форум "Деревообработка и мебель Беларуси", организаторами которого выступают Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси при поддержке концерна "Беллесбумпром", Республиканской лесопромышленной ассоциации, Белорусской универсальной товарной биржи и Банка Развития Республики Беларусь. Он пройдет 13 сентября. Его участники в форматах практической конференции, воркшопа и биржи деловых контактов обсудят состояние и перспективы внешнеэкономической деятельности белорусских предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

В рамках деловой программы 14 сентября с 11.00 до 17.00 состоится конференция партнера "Белэкспо" группы компании ASCOM, на которой эксперты расскажут о новых инструментах маркетинга и продаж на 2019 год.

Дарья Сармонт представит результаты маркетингового исследования поведенческих характеристик будущего покупателя мебели - поколения Z, отношении молодежи к брендам, акциям и скидкам, к рекламе, к поиску информации, к выбору товаров, зная которые можно выстраивать коммуникационную стратегию для будущего покупателя. Мебель тоже может быть брендовой.

Преподаватель школы IKRA, бренд-менеджер Илья Жуковец расскажет об эффективном продвижении мебельного бренда на примерах других стран. А бизнес-консультант ГК Pro Retail Николай Хомич поделится опытом организации работы с клиентами, расскажет о секретах успешных продаж - это практически бесплатный мастер-класс для продавцов-консультантов!

Тема выступления известного эксперта Анны Заборонок - "Мебельный ретейл: Offline & Online". Специально для выставки было проведено маркетинговое исследование поведения потребителей при выборе мест покупки мебели, результатами которого на конференции и поделятся эксперты рынка.

Ее дополнит Игорь Жукевич, который расскажет о новейших технологиях сбора, анализа и использования данных с помощью Wi-Fi-сенсоров. Он также ознакомит специалистов отрасли с оценкой эффективности рекламы, приведет примеры аналитики, таргетирования рекламы в онлайне.

Мария Гаврилова, руководитель отдела SMM GUSAROV, сертифицированный специалист Google Analytics и "Яндекс. Метрика", поделится с аудиторией профессионалов информацией об инструментах и трендах 2019 года и тем, что не нужно делать с соцсетями.

Конференция состоится в конференц-зале Футбольного манежа. Регистрация на мероприятие обязательна по электронной почте: a.mazanova@ascom.by или по телефону +375 29 617 20 08. Вход - БЕСПЛАТНЫЙ

По традиции в рамках выставки будут объявлены и победители сразу трех конкурсов. Будут названы "Лучшее мебельное предприятие года", победители Второго республиканского конкурса промышленного дизайна в мебельной отрасли, а также победители конкурса "Лучшая мебель Беларуси - 2018". Победители будут награждены 13 сентября в 14.00.

Приглашаем Вас принять участие в международной специализированной выставке-ярмарке "Мебель - 2018", которая пройдет с 12 по 15 сентября 2018 года в Футбольном манеже (пр.Победителей, 20/2). Время работы для посетителей:

12 сентября - с 12.00 до 19.00; 13, 14 сентября - с 10.00 до 19.00;

15 сентября - с 10.00 до 16.00.

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ

XXV Международной специализированной

выставки-ярмарки "Мебель-2018"

12-15 сентября 2018 г.

г. Минск, пр. Победителей, 20/2 (Футбольный манеж)

12 сентября, среда

12.00-12.30 Торжественное открытие выставки-ярмарки.

Организаторы: НВЦ "Белэкспо", концерн "Беллесбумпром", Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, БГТУ.

Место проведения: подиум.

12.30-13.30 Осмотр экспозиций почетными гостями выставки-ярмарки.

12.30-15.00 Работа жюри смотра-конкурса "Лучшее мебельное предприятие года" и конкурса "Лучшая мебель Беларуси - 2018"

Организаторы: концерн "Беллесбумпром", БГТУ, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Место проведения: выставочная экспозиция, офис концерна "Беллесбумпром".

12.30-19.00 Работа выставочной экспозиции, проведение деловых встреч, переговоров, презентаций.

13.00-14.00 Семинар "Тренды 2018/2019: идеальные решения для создания стильной мебели".

Организатор: компания "Пан Инвест".

Место проведения: конференц-зал, Футбольный манеж.

13 сентября, четверг

10.00-19.00 Работа выставочной экспозиции, проведение деловых встреч, переговоров, презентаций.

11.00-14.00 Международный бизнес-форум "Состояние и перспективы внешнеэкономической деятельности предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Республики Беларусь".

Организаторы: Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей им.проф.М.С. Кунявского, концерн "Беллесбумпром", Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, НВЦ "Белэкспо" и др.

Место проведения: конференц-зал, Футбольный манеж.

14.00-14.30 Награждение победителей II-го Республиканского конкурса проектов промышленного дизайна в мебельной отрасли "Премия в области дизайна мебели и интерьера" (Belarus Furniture Award).

Организаторы: концерн "Беллесбумпром", БГТУ, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, НВЦ "Белэкспо".

Место проведения: подиум.

14.30-15.00 Награждение победителей смотра-конкурса "Лучшее мебельное предприятие года" и конкурса "Лучшая мебель Беларуси - 2018".

Организаторы: концерн "Беллесбумпром", НВЦ "Белэкспо", БГТУ, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Место проведения: подиум.

14 сентября, пятница

10.00-19.00 Работа выставочной экспозиции, проведение деловых встреч, переговоров, презентаций.

11.00-16.45 Бизнес мероприятие "Мебельный ретейл: Offline & Online. Новые инструменты маркетинга и продаж - 2019".

Организаторы: ООО "АСКОМ СИТИ", концерн "Беллесбумпром", Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, НВЦ "Белэкспо".

Место проведения: конференц-зал, Футбольный манеж.

15.30-16.00 Награждение экспонентов выставки-ярмарки.

Организаторы: НВЦ "Белэкспо", концерн "Беллесбумпром", БГТУ, Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Место проведения: подиум.

15 сентября, суббота

10.00-16.00 Работа выставочной экспозиции, проведение презентаций, акций, розыгрышей призов.

12.00-13.00 "Последние тенденции в дизайне интерьера и честной архитектуре" (дизайнер Юрий Алехно).

13.00-14.00 "Значение дизайна интерьера для HoReCa. Роль декоративных штукатурок в интерьере". (студия дизайна Green Studio и салон декоративных материалов New Walls).

14.00-15.00 "Особенности выбора и планировки компактного жилья" (архитектор Алексей Дайнеко)

Организатор: официальный медиа-партнер выставки работ и тематических выступлений дизайнеров - журнал "Обстановка".

Место проведения: экспозиционная площадка-выставка работ дизайнеров Е4.

12.00-16.00 Мастер-класс для детей 6-10 лет "Город будущего" (Школа архитектурного мышления).

Место проведения: площадка F7.

Размещение рекламы на БЕЛТА