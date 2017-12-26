События года-2017. Версия БЕЛТА

Цифровая экономика и IT-страна

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил амбициозную задачу превратить Беларусь в IT-страну.

"Беларусь должна оказаться реальным центром притяжения - для талантливых людей, успешных компаний и международных корпораций. Наша страна имеет все шансы стать как минимум региональным лидером в развитии самых передовых направлений - искусственного интеллекта, больших данных, технологии блокчейн", - заявил белорусский лидер.

22 декабря Александр Лукашенко подписал фундаментальный и масштабный документ - декрет "О развитии цифровой экономики". Главная цель - создать такие условия, чтобы мировые IT-компании приходили в Беларусь, открывали свои представительства, центры разработок и создавали востребованный в мире продукт. Вторая цель - инвестиции в будущее, это IT-кадры и образование. Третья - внедрение новейших финансовых инструментов и технологий.

Директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский: "Разработанный по поручению Президента декрет реально превращает Беларусь в одно из самых комфортных мест в мире для ведения ИТ-бизнеса. Причем мощный позитивный эффект от декрета почувствует не только ИТ-сфера, но и вся экономика страны, а значит, и каждый белорусский гражданин".

Основатель инвестиционной компании VP Capital Виктор Прокопеня: "Беларусь сможет стать IT-Гонконгом Восточной Европы благодаря новому законодательству".

Исполнительный менеджер по продуктам "Хуавэй Технолоджис" Дмитрий Полпуденко: "Международный авторитет Беларуси в IT-сфере за последние годы заметно вырос. Ярким подтверждением является покупка белорусских стартапов такими лидерами отрасли, как Google, Facebook. Если крупнейшие мировые игроки IT-отрасли осуществляют сделки с белорусами, значит, в стране созданы необходимые условия для развития этого направления. А еще можно уверенно говорить о хорошей школе IT-специалистов".

Уже сейчас Беларусь достигла значительных результатов в сфере IT. Мобильными приложениями компаний - резидентов белорусского ПВТ пользуются более 1 млрд человек в 193 странах, свыше 90% производимого в Парке высоких технологий программного обеспечения идет на экспорт в Россию и СНГ, страны Западной Европы и США.

Введение безвиза для иностранных граждан

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал указ №8 "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан". Документом введен безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток через Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств. Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

Безвиз начал действовать 12 февраля. По данным, озвученным 18 декабря 2017 года, по безвизовому режиму Беларусь посетили более 76,5 тыс. иностранцев из почти 70 стран мира. Большая часть приехавших - граждане Германии. Также Беларусь активно посещали туристы из Польши, Италии, США, Великобритании и других стран.

Сейчас белорусская сторона работает над увеличением безвизового въезда в Беларусь до 10 дней.

Ранее, с 26 октября 2016 года, вступил в силу указ №318, который предоставил право иностранным туристам посещать без виз территорию специального туристско-рекреационного парка "Августовский канал". Документом был введен пятидневный безвизовый въезд на территорию парка и в прилегающие населенные пункты Гродненского района, а также город Гродно. За время действия указа №318 Гродненский район посетили около 50 тыс. туристов из 66 стран. Наиболее частыми гостями Гродно и окрестностей являются жители Литвы и Латвии.

Пакет документов по развитию предпринимательства

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 ноября подписал декрет №7 "О развитии предпринимательства", который является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в стране.

Декрет предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед обществом. При этом сохраняется минимально необходимый уровень контроля со стороны государства. Для достижения этих целей вводится уведомительный порядок осуществления наиболее распространенных видов экономической деятельности. Их перечень определен декретом: это бытовые, туристические, социальные услуги, деятельность в сфере торговли и общественного питания, перевозок пассажиров и багажа, производство продукции, стройматериалов и иные распространенные виды деятельности. Действие документа охватывает сферы, в которых сосредоточено около 95% малого и среднего бизнеса.

В числе принятых в этом году документов, направленных на развитие бизнес-климата в Беларуси, также указы:

- №337 "О регулировании деятельности физических лиц", расширяющий перечень видов экономической деятельности, которыми граждане вправе заниматься без регистрации ИП при условии уплаты единого налога;

- №338 "О налоговом консультировании", который внедряет в стране профессиональный институт посредников между бизнесом и налоговыми органами;

- №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания", принятый для стимулирования деловой активности и исключения излишних требований, предъявляемых к субъектам хозяйствования;

- №364 "Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности", расширяющий перечень видов ремесленной деятельности в Беларуси;

- №365 "О развитии агроэкотуризма", расширяющий возможности для оказания услуг в сфере агроэкотуризма;

- №370 "О Совете по развитию предпринимательства", предусматривающий повышение роли Совета за счет наделения его рядом дополнительных полномочий;

- №376 "О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности", минимизирующий вмешательство контролеров в хозяйственную деятельность субъектов предпринимательства и утверждающий состав Межведомственного совета по контрольной деятельности.

Серийное производство белорусских легковых авто

Первый белорусский серийный легковой автомобиль GeelyAtlas NL3 сошел с конвейера нового завода СЗАО "БЕЛДЖИ" 17 ноября.

Новое предприятие размещается между Борисовом и Жодино и занимает площадь около 120 га. Проектная мощность на первом этапе - 60 тыс. машин в год, на втором - 120 тыс.

На площадях белорусско-китайского предприятия планируются к производству по полному технологическому циклу кроссоверы Geely Atlas NL3, NL4 и седан FE3. Все автомобили будут оснащены как механической, так и автоматической коробкой передач и соответствуют экологическому классу Евро-5. Прогнозный объем производства в 2017 году - около 1,8 тыс. единиц. Предполагается, что в 2018-2019 годах произведут 25 тыс. и 35 тыс. единиц соответственно.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 ноября на торжественном открытии нового завода заявил, что запуск в Беларуси мелкоузлового производства легковых автомобилей стал еще одной яркой страницей в истории страны. Также глава государства рассказал, что запуск в Беларуси производства легковых автомобилей был его мечтой и она осуществилась. Кроме того, Александр Лукашенко отметил, что еще лучшим подарком для него станет организация производства в Беларуси надежных электромобилей.

Экспериментальный образец белорусского электромобиля был презентован в августе. Создан он на базе серийной машины Geely SC7 белорусской сборки. Вся компонентная база тягового электропривода автомобиля локализована в Беларуси. Покупным элементом является только тяговая батарея. Поставлена задача освоить и производство батарей в Беларуси.

Белорусская инициатива "Хельсинки-2" и сессия ПА ОБСЕ

26-я ежегодная сессия Парламентской ассамблеи ОБСЕ прошла в Минске 5-9 июля 2017 года. Беларусь впервые принимала этот масштабный политический международный форум.

Президент Беларуси Александр Лукашенко на пленарном заседании, посвященном торжественному открытию сессии, предложил начать в ОБСЕ дискуссию о необходимости организации нового Хельсинкского процесса. Инициатива получила название "Хельсинки-2".

Белорусский лидер обратил внимание на необходимость обновления общеевропейского диалога по укреплению мер доверия, безопасности и сотрудничества. "Следует учесть огромный позитивный опыт Хельсинкского процесса 70-х годов, свидетельствующий, что действовать надо на упреждение, а не принимать решения постфактум. Все это заставляет говорить об актуальности идеи запуска нового Хельсинкского процесса. То есть широкого диалога, направленного на преодоление существующих противоречий во взаимоотношениях между государствами на нашем общем пространстве - в Евро-Атлантике и Евразии", - сказал белорусский лидер.

Как заявил генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла, инициатива Беларуси о запуске нового Хельсинкского процесса может дать импульс развитию ОБСЕ. Он также высказал удовлетворенность уровнем организации мероприятия в Минске и отметил: "Минск на данный момент становится международным центром решения политических и других аспектов. Беларусь - мост между Востоком и Западом".

На заключительном заседании 26-й летней сессии ПА ОБСЕ в белорусской столице была принята Минская декларация. В ее основу легли резолюции, утвержденные по итогам дискуссий. Беларусь для рассмотрения на сессии подготовила резолюцию "Разработка своевременных и эффективных законодательных, нормативных, административных мер реагирования на появление новых психоактивных веществ". Документ был поддержан парламентариями ОБСЕ и вошел в Минскую декларацию. Кроме того, белорусская сторона выступила соавтором нескольких резолюций, разработанных зарубежными коллегами. Эти документы касаются борьбы с терроризмом (Россия), проблем нетерпимости и дискриминации на религиозной почве (Россия), предотвращения сексуальной эксплуатации детей в интернете (США), вопросов демократического развития ценностей мультикультурализма (Азербайджан). Все они также включены в итоговый документ 26-й летней сессии ПА ОБСЕ.

Большой разговор с Президентом

В начале февраля состоялась рекордная по времени встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями общественности и СМИ - она длилась 7 часов 20 минут.

На встречу были приглашены порядка 50 журналистов, представляющих наиболее крупные государственные и негосударственные белорусские СМИ, популярные интернет-порталы, авторитетные зарубежные массмедиа. Участие в мероприятии около сотни экспертов, среди которых известные политологи, экономисты, представители партий, конфессий и общественных объединений, сделало беседу еще более насыщенной и продуктивной.

Встреча, которая прошла в формате "Большого разговора с Президентом", с первых минут оправдала свое название. Глава государства сразу же предупредил, что закрытых тем нет и ему хотелось бы обсудить проблемы, которые волнуют белорусский народ. Но не просто услышать вопросы, а выслушать мнение всех присутствующих.

В живой дискуссии были обсуждены несколько десятков тем, в том числе внешняя политика Беларуси, итоги социально-экономического развития страны за прошлый год, проблематика смертной казни, обстановка в сфере безопасности, туристический потенциал государства, строительство БелАЭС и многие другие.

500-летие белорусского книгопечатания

6 августа 1517 года в Праге вышла в свет Библия на древнебелорусском языке - "Псалтырь", которую издал Франциск Скорина из Полоцка. Именно эта дата считается днем рождения белорусского книгопечатания, 500-летие которого отмечалось в 2017 году.

Библия Франциска Скорины стала первой печатной книгой для восточных славян. Она вышла раньше, чем английский и французский переводы, почти на 50 лет опередила "Апостол", изданный в московской типографии. Это был научный, духовный и образовательный прорыв.

Дата 500-летия белорусского книгопечатания имеет мировую значимость и внесена в календарь памятных дат ЮНЕСКО. В Беларуси в юбилейный 2017 год прошел целый ряд мероприятий, посвященных этому историческому событию.

К юбилею в Национальной библиотеке Беларуси был презентован масштабный проект – 21-томное факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины". Это собрание книг, напечатанных Франциском Скориной в Праге (1517-1519 годы) и Вильно (1522-1525 годы).

Основная часть комплектов факсимильного издания останется в Беларуси, а часть передана для изучения за границу. Книги уже пополнили фонды ведущих российских библиотек, музеев и архивов, библиотек Франции, Польши, Латвии, Чехии, Великобритании, Австрии, Германии, Бельгии. "Книжное наследие Франциска Скорины" передано в дар Библиотеке ООН и библиотеке Бернского университета.

Подписание контракта на проведение II Европейских игр

Минск и Исполком Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) 1 сентября 2017 года подписали в НОК Беларуси контракт на проведение II Европейских игр в 2019 году.

В программу соревнований вошли 15 видов спорта: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба (греко-римская, вольная, женская), велосипедный спорт (трек и шоссе), гимнастика (спортивная, художественная, акробатика, аэробика и прыжки на батуте), гребля на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкая атлетика, самбо, стрельба из лука, стрельба (пулевая и стендовая), настольный теннис, пляжный футбол. Атлеты разыграют в Минске 189 комплектов наград в 23 спортивных дисциплинах.

В ходе II Европейских игр несколько видов спорта станут квалификационными к XXXII летним Олимпийским играм 2020 года в Токио. Лицензии планируется разыграть в бадминтоне, боксе, велосипедном спорте, гребле на байдарках и каноэ, дзюдо, карате, легкой атлетике, стрельбе из лука, пулевой и стендовой стрельбе, настольном теннисе.

Право проведения II Европейских игр в 2019 году Беларусь получила на 45-м заседании Генеральной ассамблеи ЕОК, которое состоялось в октябре 2016-го в Минске. Во время проведения Евроигр ожидается прибытие в белорусскую столицу и участие в спортивных и иных мероприятиях более 4 тыс. спортсменов.

Белорусские теннисистки впервые в финале Кубка Федерации

Теннисистки сборной Беларуси впервые пробились в финал Кубка Федерации, победив в сезоне очень сильные команды Нидерландов (4:1) и Швейцарии (3:2).

Финальный матч между теннисистками Беларуси и США состоялся 11-12 ноября в Минске на корте "Чижовка-Арены". На трибунах был аншлаг.

Сборная США приехала в белорусскую столицу в оптимальном составе - Коко Вандевеге, Слоан Стивенс, Шелби Роджерс и Элисон Риске. В составе белорусской сборной под началом капитана Эдуарда Дуброва - Арина Соболенко, Александра Саснович, Вера Лапко и Лидия Морозова.

В первый день финального матча 55-го по счету розыгрыша Кубка Федерации, 11 ноября, команды обменялись победами. Сначала Коко Вандевеге, являющаяся к тому моменту десятой ракеткой планеты, переиграла Александру Саснович в двух сетах - 6:4, 6:4, а затем положение выравняла Арина Соболенко, взявшая верх над Слоан Стивенс - 6:3, 3:6, 6:4. 12 ноября Коко Вандевеге победила Арину Соболенко - 7:6 (7:5), 6:1, а затем свое веское слово сказала Александра Саснович, одолевшая в тяжелейшем поединке Слоан Стивенс - 4:6, 6:1, 8:6. Парная встреча стала решающей в этом затяжном финале неофициального командного чемпионата планеты среди женских сборных. В итоге белорусские теннисистки уступили команде США со счетом 2:3.