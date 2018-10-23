Соглашение о реадмиссии с Беларусью может быть подписано до конца года - Викторин

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение о реадмиссии между Евросоюзом и Беларусью может быть подписано до конца года. Об этом журналистам сообщила глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин, передает корреспондент БЕЛТА.
"Соглашение о реадмиссии будет подписано, когда будет готовность подписать соглашение об упрощении визового режима. В Брюсселе 11 октября состоялся раунд переговоров по этим соглашениям. Нужно сказать, что это была хорошая и конструктивная встреча. Мы смогли согласовать основные моменты текста соглашения, но есть некоторые технические детали, которые нужно урегулировать. Однако я лично надеюсь, что до конца этого года соглашение будет подписано", - сказала Андреа Викторин. Она добавила, что речь идет о пакетном подписании - и соглашения о реадмиссии, и об упрощении визового режима.
Андреа Викторин отметила, что уточнить нужно небольшие технические вопросы. "Думаю, что в самое ближайшее время мы их уточним", - подчеркнула глава представительства ЕС в Беларуси.-0-
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