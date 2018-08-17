Соглашение об издании в Беларуси серии книг о китайской культуре будет подписано в Пекине

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соглашение об издании в Беларуси серии книг о китайской культуре будет подписано на международной книжной выставке-ярмарке Bеіjіng intеrnаtіоnаl bооk fаіr (BІBF 2018), сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Серия книг под общим названием "Ключавыя паняцці кітайскай думкі і культуры" увидит свет в издательстве "Мастацкая літаратура". Соглашение оно подпишет с пекинским издательством по преподаванию и изучению иностранных языков. Это станет еще одним шагом в реализации меморандума о сотрудничестве между Министерством информации Беларуси и Главным государственным управлением по делам прессы, издательств, радиовещания, кинематографии и телевидения КНР по "Проекту переводов и публикаций классических литературных произведений Китая и Беларуси" на 2015-2020 годы.

Издательство "Мастацкая літаратура" по этому меморандуму реализует также творческий проект "Светлыя знакі: паэты Кітая". Книги из этой серии выходят ежегодно. К этому времени издано 12 поэтических сборников. Их авторы Ван Вэй, Ду Фу, Ли Бо, Ай Цин и другие классики, а также современные китайские поэты.

25-я Пекинская международная книжная выставка пройдет с 22 по 26 августа. Белорусские книгоиздатели и книгораспространители представят на ней новинки отечественной печатной продукции. В экспозицию войдут книги издательств "Мастацкая літаратура", "Беларусь", "Белорусская энциклопедия имени Петруся Бровки", "Народная асвета", "Вышэйшая школа" и др. Книгоиздатели также примут участие в специализированном форуме, проведут рабочие встречи. Налаживание и развитие отношений между профессиональными организациями и объединениями Беларуси и Китая в сфере книгоиздания, полиграфии и распространения печатной продукции ведется по программе развития всестороннего стратегического партнерства на 2014-2018 годы.-0-