Согласовано сокращение сроков обучения по некоторым специальностям в сфере культуры

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласовано сокращение сроков обучения по ряду специальностей в сфере культуры, сообщила на коллегии Министерства культуры Беларуси первый заместитель руководителя ведомства Ирина Дрига, передает корреспондент БЕЛТА.

С Министерством образования согласовано в 2018 году сокращение сроков обучения по специальностям высшего образования: "искусствоведение (музыковедение)", "режиссура театра (по направлениям)", "кинотелеоператорство (по направлениям)", "режиссура кино и телевидения (по направлениям)" с 5 до 4 лет; "живопись", "графика" - с 6 до 5 лет, рассказала первый заместитель министра.

Сроки получения среднего специального образования по специальностям профиля образования "Искусство и дизайн" составляют 3 года 10 месяцев на основе общего базового образования и 2 года 10 месяцев на основе общего среднего образования и в гимназии-колледже искусств.

Распределение специалистов для отрасли осуществляется в соответствии с договорами о взаимодействии учреждений образования с организациями-заказчиками кадров и заявками. По результатам мониторинга за 2012-2017 годы, 59,2% выпускников направляются на работу в организации культуры, 35,3% - в учреждения образования сферы культуры, 5,5% - в иные учреждения в соответствии с полученной специальностью и квалификацией.

Ирина Дрига отметила, что в 2017 году проводилась оптимизация сети учреждений образования в сфере культуры: 16 детских школ искусств реорганизованы путем присоединения к базовым детским школам искусств в качестве филиалов, реорганизовано учреждение образования "Могилевский государственный колледж искусств" путем присоединения УО "Могилевский государственный библиотечный колледж им.А.С.Пушкина"; реорганизовано учреждение образование "Белорусский государственный университет культуры и искусств" путем присоединения государственного учреждения образования "Институт культуры Беларуси".

Сеть учреждений образования в сфере культуры состоит из 433 учреждений: 408 детских школ искусств, 20 учреждений, осуществляющих реализацию образовательных программ среднего специального образования, 3 учреждения высшего образования и 2 учреждения дополнительного образования взрослых. -0-