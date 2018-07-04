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Союз компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности создан в Беларуси

Общество 04.07.2018 | 12:36

Профессиональные игроки рынка недвижимости не раз обращали внимание на необходимость получения более полной информации из государственных органов для оказания качественных услуг потребителям. Этот вопрос широко обсуждался на круглом столе "Электронное правительство на рынке недвижимости: применение информационных технологий и сервисов для обеспечения качества риэлтерских услуг и защиты прав потребителей" в августе прошлого года, на котором риэлтерские организации выразили намерение участвовать в дальнейшем развитии электронных услуг в нашей стране. С тех пор прошло чуть меньше года, а за это время проведена колоссальная работа, создан Союз компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности. О том, для чего был организован этот союз, в чем его роль, какие проекты будут реализованы в Беларуси, корреспондент БЕЛТА поинтересовалась у руководителей компаний - основателей союза - руководителя группы компаний "Твоя столица" Давидовича Владимира Ивановича, председателя совета директоров "Центра недвижимости "ПАКОДАН" Кузнецова Павла Анатольевича, директора агентства недвижимости "Старый Стиль" Губина Александра Анатольевича, руководителя риэлтерской компании "СмартРиэлт", председателя союза Недеревой-Архипец Татьяны Николаевны.

- Татьяна Николаевна, расскажите, пожалуйста, как возникла идея создания союза, в чем его цель и кто вошел в состав новой организации.

- Все началось на круглом столе чуть меньше года назад, на котором говорили не только о предоставлении в электронном виде сведений, необходимых для обеспечения качественной риэлтерской услуги. Заместитель директора РУП "Национальный центр электронных услуг" господин Руднев Сергей Александрович еще тогда заметил, что возможности ОАИС позволяют не только ликвидировать дефицит сведений, необходимых для обеспечения качества риэлтерских услуг, но и предоставить инструментарий для создания новых электронных услуг и сервисов, а за риэлтерами оставил идеи по предметному наполнению этих сервисов и инструментов.

Год напряженной работы, понимание того, что наша отрасль должна стать не только потребителем услуг электронного правительства, но и участвовать в создании необходимой инфраструктуры - все это и привело к созданию Союза компаний по реинжинирингу риэлтерской деятельности. А цель у нас амбициозная: мы хотим качественно преобразовать риэлтерскую деятельность в Республике Беларусь, а в основу этих изменений положить информатизацию и цифровую трансформацию деловых процессов.

Учредители союза - профессиональные игроки рынка недвижимости и IT-компании: ООО "Твоя столица", ООО "Центр недвижимости "ПАКОДАН", ОДО "Старый стиль" и ООО "СмартРиэлт", в состав учредителей вошли ООО "Мультилистинговая система" и ООО "Современные технологии торговли". Все учредители со стороны риэлтерского сообщества - технологичные риэлтерские компании, которые стремятся оказывать риэлтерские услуги, обеспечивая клиентам высокий уровень сервиса. Цель союза - создание для профессиональных участников рынка недвижимости высокотехнологичных и высокоэффективных инструментов, которые смогут сделать наш бизнес конкурентоспособным, эффективным, нужным для потребителя и отвечающим современным требованиям. В настоящее время есть два проекта, которые мы реализуем в рамках союза - "МЛС-система" и "Электронный реестр договоров на оказание риэлтерской услуги". Об этих проектах расскажут мои коллеги.

- Павел Анатольевич, МЛС-система - что это, и в чем принципиальное отличие мультилистинговой системы от ныне существующих баз спроса и предложений?

- Мультилистинговая система создается в интересах профессиональных участников рынка. Используя этот инструмент, мы сможем максимально эффективно, быстро и выгодно для наших клиентов продавать объекты недвижимости. Проект предусматривает эффективную работу со спросовыми заявками. Хочется отметить, что, с одной стороны эта система будет интегрирована и использована нами во взаимодействии с внешними, в том числе рекламными площадками, а с другой - она будет иметь и серьезную закрытую часть, использовать которую смогут только профессиональные участники рынка недвижимости.

- К ней смогут подключиться все компании, работающие в сфере недвижимости?

- Теоретически - да. Мультилистинговая система предусматривает не только наполнение нужной информацией, которой владеют агентства недвижимости, но и включает внешний интерфейс, позволяющий эту информацию максимально эффективно обрабатывать. Важным моментом также является разработка правил взаимодействия между компаниями внутри данной системы. Все профессиональные игроки риелтерского рынка, кто будет согласен придерживаться установленных правил, могут получить доступ к этой системе.

- Что от работы мультилистинговой ситемы по итогу получит потребитель риэлтерской услуги?

- Как правило, потребитель заинтересован в нескольких вещах: получении максимальной выгоды от продажи, экономии времени и комфорте. По замыслу идеологов, мультилистинговая система позволит совершенно точно решать первые две задачи. С помощью большего объема объектов недвижимости и грамотной работе со спросом есть возможность быстрее предложить квартиру покупателям, закрыть вопросы по сделке и выставить квартиру по максимально выгодной цене и так же оперативно на эту цену найти покупателя.

- Владимир Иванович, было сказано, что союз будет реализовывать два проекта. Расскажите подробней, в чем особенность и важность второго?

- Второй проект предусматривает взаимодействие с государственными информационными ресурсами, он стал логическим продолжением разговора на круглом столе в прошлом году. Для этих целей союз реализует проект "Электронный реестр договоров на оказание риэлтерской услуги". Он реализуется совместно с РУП "Национальный центр электронных услуг".

Идея заключается в создании специального информационного ресурса, в котором должны регистрироваться договоры на оказание риэлтерской услуги. Если договор в стране есть, он должен быть в этом реестре. Мы рассматриваем этот информационный ресурс как основу получения информации для риэлтерского сообщества из тех государственных информационных ресурсов, которые созданы и еще только будут создаваться в стране.

Риэлтерский бизнес нуждается в информации, и мы готовы выступать не только как потребители услуг электронного правительства, но и участвовать в создании инфраструктуры для этих целей. Считаем, что договор на оказание риэлтерской услуги, зарегистрированный в электронном виде, должен служить основанием для обращения к определенным государственным информационным ресурсам за информацией, необходимой для качественного оказания риэлтерской услуги потребителям. И эту информацию мы тоже хотим получать в электронном виде. Это позволит контролировать ее получение, обеспечит защиту интересов потребителей в процессе получения информации и позволит усилить ответственность компаний за обеспечение конфиденциальности.

- Вся информация в реестре будет конфиденциальной и использоваться только профессионалами в сфере недвижимости?

- Сегодня мы работаем в условиях жесткого регулирования. Наш бизнес подлежит лицензированию. При разработке концепции реестра учтены все действующие требования законодательства, в том числе требования о конфиденциальности. Даже если в системе будут работать, предположим, 100 компаний, то доступ к нужной информации будет иметь только та, которая заключила с клиентом договор. РУП "Национальный центр электронных услуг", который является партнером при реализации этого проекта, обеспечит исполнение всех необходимых законодательных ограничений.

- Мы понимаем, что компании, заинтересованные в работе такого информационного ресурса, должны не только заявлять о необходимости его создания, но и быть готовыми профинансировать свою идею. В связи с этим хочется отметить, что электронный реестр договоров будет профинансирован профессиональными участниками рынка недвижимости.

- Александр Анатольевич, поясните, какая информация необходима агентствам недвижимости для качественного выполнения своей работы?

- При подготовке к сделке самая распространенная информация, которая нам нужна, это информация из Национального кадастрового агентства. Также нам нужна информация из расчетно-справочных центров - там мы запрашиваем целый пласт информации. Было бы отлично получать ее по запросам и не тратить время и деньги на непродуктивную езду по городу. Кроме этого нам необходима информация из психо-неврологического, наркологического диспансеров, органов ЗАГС. Иногда приходится обращаться в судебные, нотариальные органы, в систему МВД.

- Как вы оцениваете, сможет ли этот ресурс решить проблемы риэлтерского бизнеса?

- Думаю, он снимет большинство проблемных вопросов. Когда вводится подобная система и она становится единственным источником информации для целой отрасли, все должно работать прозрачно. Например, есть договор в отношении объекта недвижимости, риэлтерская компания проинформировала, что оказывает услугу, запросила информацию из разных источников и получила ответы на все запросы. И если у правоохранительных органов впоследствии появляется информация о противоправных действиях в отношении субъектов сделки или объекта недвижимости, то система сразу выдаст информацию, кто, когда эти запросы делал. Таким образом, если у риэлтера нет договора, то и возможности получить законным способом информацию нет.

- Татьяна Николаевна, когда, по вашим оценкам, можно будет говорить о реализации этого важного для всего риэлтерского бизнеса проекта?

- Проект имеет три этапа. Пока в пилотном проекте участвуют 4 компании, на втором этапе смогут присоединиться все желающие профессиональные игроки рынка - ограничений нет. Мы надеемся презентовать пилотный проект до конца текущего года.

- А есть ли у вас законодательные основания для создания такого ресурса?

- Союз рассматривает проект "Электронный реестр договоров на оказание риэлтерской услуги" как основу и начальный этап работы по подключению риэлтерского бизнеса к цифровой экономике в Республике Беларусь.

Начиная такую работу, мы прекрасно осознаем, что нам придется обращаться к законодателю для корректировки существующих норм. Надеемся, что нам удастся инициировать изменения в законодательстве, которые, с одной стороны, ужесточат ответственность за сохранение информации, а с другой - дадут нам возможность профессионально оказывать свои услуги.

Что касается документов, в которые необходимо будет внести изменения, то, в первую очередь, это Указ Президента Республики Беларусь №15, который регулирует риэлтерскую деятельность. Свои предложения мы уже внесли и рассчитываем, что заинтересованными органами государственного управления они будут поддержаны.

Участники союза уверены, что задача по интеграции сферы риэлтерских услуг в инфраструктуру электронного правительства и систему отношений цифровой экономики и информационного общества в Республике Беларусь будет решена. По нашему мнению, от реализации проектов союза действительно могут выиграть все: и государство, и риэлтерский бизнес, и наши потребители.

Елена СОЛОНЕНКО,

БЕЛТА.-0-

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