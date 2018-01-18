18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзная программа "Паритет" находится в высокой степени готовности, сообщил сегодня журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота перед совещанием с представителями государственных заказчиков программ и мероприятий Союзного государства от Беларуси в областях обороны, безопасности, правоохранительной деятельности, военно-технического сотрудничества и оборонной промышленности, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается союзной программы "Паритет" по защите информационных ресурсов, ее согласование почти завершено. Мы в ближайшие месяца два, наверное, уже получим решение Совета Министров Союзного государства по этому вопросу", - сказал Григорий Рапота.

/Будет дополнено/.-0-