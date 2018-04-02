Союзные парламентарии 12-13 апреля в Минске обсудят обеспечение транспортной безопасности

2 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Состоянию и основным направлениям совершенствования обеспечения транспортной безопасности в Союзном государстве будет посвящен семинар, который пройдет в Минске 12-13 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Парламентского собрания Союза Беларуси и России.
"Программой семинара предусмотрена работа по секциям, в которых будут рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования в сфере транспортной безопасности в рамках Союзного государства, а также обеспечения защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в Беларуси и России от актов незаконного вмешательства", - отметили в пресс-службе.
По итогам семинара планируется принять соответствующие рекомендации.
Помимо союзных парламентариев в работе семинара планируется участие представителей профильных министерств и ведомств, Постоянного комитета Союзного государства, а также руководителей организаций и предприятий, работающих в сфере транспортной безопасности.-0-
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