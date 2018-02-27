Союзные парламентарии обсудят в Минске сближение законодательств Беларуси и РФ в области нацбезопасности

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ход разработки Военной доктрины Союзного государства будет обсуждаться сегодня в Минске на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе собрания.

Союзные парламентарии рассмотрят направления сближения законодательств Беларуси и России в области национальной безопасности. "Будут обсуждаться также вопросы совершенствования транспортной безопасности и ход разработки Военной доктрины Союзного государства", - проинформировали в пресс-службе.

Кроме того, депутаты подведут итоги выполнения в 2017 году плана совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск (сил) Беларуси и России.

Планируется, что в заседании комиссии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Минобороны, МВД, Минтранса, пограничных служб двух стран.-0-