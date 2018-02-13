Союзные парламентарии обсудят в Витебске вопросы расширения культурного сотрудничества

13 февраля, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского cобрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам состоится в Витебске 19 февраля, сообщили БЕЛТА в управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Парламентского cобрания.

Депутаты обсудят приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы в формировании общего культурно-информационного пространства, изучат проблемы и перспективы деятельности по расширению белорусско-российского сотрудничества в области культуры, рассмотрят планы по разработке и реализации проектов, программ и мероприятий социально-культурной направленности в Союзном государстве.

В работе комиссии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств культуры двух стран, Министерства образования и науки России, Министерства образования Беларуси, Витебского областного исполнительного комитета, а также руководители учреждений культуры и организаторы фестивальных мероприятий.

Участникам заседания будет представлен опыт работы облисполкома по развитию межрегиональных культурных связей и контактов с регионами России. Депутаты встретятся с руководством области, побывают в музеях и иных учреждениях культуры. -0-