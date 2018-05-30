Союзные парламентарии рассмотрят формирование единого научно-технологического пространства

30 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Формирование единого научно-технологического пространства Союзного государства будет рассматриваться 1 июня в Москве на заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по экономической политике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Депутаты обсудят вопросы, связанные с формированием и функционированием единого научно-технологического пространства Союзного государства. Депутатам будет представлена информация о предварительных итогах исполнения бюджета Союзного государства в 2017 году, о ходе исполнения бюджета в I квартале 2018 года, а также о работе по подготовке проекта бюджета Союзного государства на 2019 год", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, представители контрольных органов Союзного государства проинформируют парламентариев о выводах по результатам проверки отчета об итогах реализации программы "Инновационное развитие производства картофеля и топинамбура".

Помимо союзных парламентариев в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России.-0-