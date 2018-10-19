Союзные парламентарии рассмотрят проект Военной доктрины СГ

19 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ход согласования проекта Военной доктрины Союзного государства будет рассмотрен 26 октября в Минске на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.
"Депутатам будет представлена информация о ходе согласования проекта Военной доктрины Союзного государства, работа над которым ведется в соответствии с утвержденным перечнем приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018- 2022 годы", - отметили в пресс-службе. Будут обсуждаться также вопросы углубления военного и военно-технического сотрудничества министерств и ведомств Беларуси и России, совершенствования транспортной безопасности.
В мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств обороны, внутренних дел, транспорта, а также пограничных служб Беларуси и России.-0-
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