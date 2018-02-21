Союзные парламентарии рассмотрят сближение законодательств Беларуси и РФ в области нацбезопасности

21 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сближение законодательств Беларуси и России в области национальной безопасности будет обсуждаться 27 февраля в Минске на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Будут рассмотрены состояние и направления сближения законодательств Беларуси и России в области национальной безопасности, вопросы совершенствования транспортной безопасности и ход разработки Военной доктрины Союзного государства", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, депутатам будет представлена информация об итогах выполнения в 2017 году плана совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск (сил) Беларуси и России.

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств обороны, внутренних дел, транспорта, а также пограничных служб Беларуси и России.-0-