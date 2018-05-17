Союзные парламентарии заинтересованы в активизации участия молодежи в интеграции

17 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Союзные парламентарии заинтересованы в активизации участия молодежи в интеграционных процессах Беларуси и России. Эта тема будет обсуждаться 25 мая в Анапе на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания обсудят вопросы участия молодежи в строительстве Союзного государства. Повесткой предусмотрено обсуждение хода подготовки и проведения первого заседания Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России и очередного фестиваля "Молодежь - за Союзное государство", - отметили в пресс-службе.

Депутаты подведут также итоги 53-го заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании по вопросам строительства Союзного государства на тему "Участие молодежи Беларуси и России в решении актуальных задач молодежной политики в Союзном государстве". В соответствии с его рекомендациями в повестку работы депутатов включены вопросы об участии молодежи Союзного государства в проекте "Международный молодежный бизнес-инкубатор" и об организации молодежного туризма в Беларуси и России.

В мероприятии примут участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Федерального агентства по туризму России, молодежных объединений Беларуси и России, санаторно-оздоровительных учреждений, а также органов власти Краснодарского края и муниципального образования города-курорта Анапы.-0-